A legjobb gyógynövények ízületi gyulladásra

Az ízületi gyulladásnak rendkívül kellemetlen tünetei lehetnek, például az érintett ízületek merevsége, fájdalma, a mozgás beszűkülése, a fáradékonyság, az izomgyengeség. Szerencsére, néhány gyógynövény segítségével sokat javíthatunk az állapotunkon.

A gyömbérnek erőteljes gyulladáscsökkentő hatása van, emellett enyhíti a fájdalmakat és az ízületek duzzanatát is. Keverjünk 10 csepp gyömbér illóolajat valamilyen vivőolajba, például két evőkanálnyi kókusz- vagy olívaolajba. Ezzel masszírozzuk át az érintett ízületeket, majd borogassuk be meleg vizes kendővel. Hagyjuk rajta a borogatást addig, míg ki nem hűl.

A kurkuma gyulladáscsökkentő hatása is ismert, és egy 2003-as kutatás szerint a benne található vegyületek, elsősorban a kurkumin többféle módon is hatással van a gyulladást okozó molekulákra. A kurkumát szedhetjük étrend-kiegészítő formájában is, de meleg, fűszeres tejet vagy teát is készíthetünk magunknak.

Az édesgyökérben található vegyületek természetes kortikosztreoidokként hatnak, így csökkentik a gyulladást, emellett az édesgyökér olyan hatóanyagokat is tartalmaz, amelyek védelmet nyújtanak a káros szabadgyökök ellen. Ezek a szabadgyökök többek között az öregedési folyamatokat is gyorsítják. Az édesgyökér emellett a fájdalmat is enyhíti. Tegyünk egy teáskanál szárított édesgyökérport egy csésze forró vízbe, fedjük le, majd hagyjuk ázni tíz percig. Szűrjük le, és naponta 2 alkalommal fogyasszuk.

A fahéj is gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és antioxidáns hatású, ráadásul kutatások szerint a szövetkárosodásokat is képes megelőzni. Keverjünk össze egy evőkanál mézet, fél teáskanál fahéjat és egy kevés citromlevet, öntsük fel egy pohár forró vízzel, hagyjuk egy kicsit hűlni, majd óvatosan kortyolgassuk el. Minden reggel érdemes fogyasztani, éhgyomorra.

A csalán nemcsak fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású, de a méreganyagok távozását is serkenti, a benne található ásványi anyagok pedig erősítik a csontokat és az ízületek megfelelő működéséhez is hozzájárulnak. Készítsünk csalánteát 1 evőkanál szárított gyógynövényből és 2 deci forró vízből, hagyjuk öt percig ázni, majd szűrjük le és mézzel édesítve fogyasszuk. Naponta akár két alkalommal is fogyaszthatjuk.

A nyírfakéregben is találhatóak gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású vegyületek. A nyírfakéregből készült tea főként azoknak javasolt, akiknek az ízületifájdaloma térdét, a csípőjét vagy a nyakát érinti. A nyírfakéregből készíthetünk teát (1 csésze forró vízhez 1 teáskanál gyógynövényt keverjünk, majd hagyjuk állni 10 percig), de étrend-kiegészítőként is szedhetjük.

Bármilyen gyógynövény mellett döntünk is, alkalmazása előtt mindenképpen konzultáljunk az orvosunkkal, agyógynövényekugyanis könnyen kölcsönhatásba léphetnek a szedett gyógyszerekkel.