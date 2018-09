A legjobb őszi gyümölcsök és zöldségek

A szezonális őszi ételekről a legtöbbeknek talán az alma és a sütőtök jut eszébe először – és igazuk is van. De ezeken kívül is sok finomság kerül ilyenkor a zöldségesek standjaira, amely tökéletes alapja lehet az egészséges táplálkozásnak.

Almából nagyon sok fajta kapható ilyenkor, bátran kísérletezzünk velük, hogy megtaláljuk a kedvencünket. Ebben a gyümölcsben nagyon sok az antioxidáns, különösen a C-vitamin, amely segít megerősíteni az immunrendszert és felkészíteni a szervezetet a náthaszezonra. Ezen kívül az almában sok pektin nevű, prebiotikus hatású rost található, amely segít a bélflóra egyensúlyának helyreállításában és a koleszterinszint csökkentésében. Egy közepes almában 95 kalória, 25 gramm szénhidrát, 19 gramm cukor és 4 gramm rost található.

A sütőtök a szezon emblematikus étele. Nagyszerű A-vitamin forrás, ezért segíthet megőrizni a látásunk egészségét, és a bőrnek is nagyon jót tesz, mivel a benne található béta-karotin remek gyökfogó. Emellett a benne található nagy mennyiségű fitoszterol segíthet csökkenteni a szervezetben a káros (LDL) koleszterin szintjét. Édeskés íze miatt a gyerekek is szívesen fogyasztják: nekik egy kis mézzel és dióval is megbolondítható, felnőttek pedig kipróbálhatják a mézes-csilis sütőtököt. Egy csészényi sütőtökben 49 kalória, 0,2 gramm zsír, 12 gramm szénhidrát, 3 gramm rost és 5 gramm cukor található.

A kelbimbótól sokan ódzkodnak, pedig megfelelően elkészítve – például sütőben megsütve – nagyon is finom és rendkívül egészséges is. Tele van vassal, amely segít a vörösvérsejtek képzésében, illetve K-vitaminnal, amely pedig a csontok szilárdságának megőrzéséhez járul hozzá. Sőt C-vitamin is van benne bőven, ezért az őszi immunerősítés fontos eleme lehet. Egy csészényiben 38 kalória, 8 gramm szénhidrát, 2 gramm cukor, 3 gramm rost és 3 grammfehérjetalálható.

A füge magas rosttartalmú őszi finomság, ezért hozzájárul ahhoz, hogy koleszterinszintünk és vércukorszintünk is egészséges legyen, emellett segít megelőzni a székrekedést, továbbá laktató is. Sok benne a kálium, amely a vérnyomás kordában tartásában segíthet, és akár nyersen, akár párolva, akár sütve isteni csemege. Egy nagy fügében 47 kalória, 12 gramm szénhidrát, 10 gramm cukor és 2 gramm rost található.

A karfiol, pontosabban a belőle készült karfiolrizs az egyik legnépszerűbb fitneszétel manapság, de még ezen kívül is számtalan formában elkészíthető a levestől a püréig. Kifejezetten alacsony kalóriatartalmú élelmiszer, amelyben sok a C-vitamin és a K-vitamin, fogyasztása pedig gyulladásgátló hatású. Sok benne a folsav is, amely különösen kismamák számára fontos tápanyag. Ha a krumplipürében a krumpli felét karfiollal helyettesítjük, akár 150 kalóriát is megspórolhatunk adagonként, így diétázóknak is nagyon jó étel. Egy csésze karfiolban 27 kalória, 5 gramm szénhidrát, 2 gramm rost és 2 gramm fehérje található.

Az ősszel a piacokat elözönlő cékla méltatlanul hanyagolt zöldségünk, amelyből egyáltalán nem csak savanyúságot érdemes készíteni, hanem például levest vagy turmixokat is. A benne található betalain nevű fitotápanyag antioxidáns-, illetve gyulladáscsökkentő hatású. Sok benne a folsav, a mangán, a kálium, így hozzájárul a szervezetbe bevitt kalcium felszívódásához, és segíti a véralvadást. Fél csészényi céklában 37 kalória, 8 gramm szénhidrát, 7 gramm cukor és 2 gramm rost található.