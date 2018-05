A Lyme-kór változatos tünetei

A betegséggel fertőzött kullancsok mintegy 98 százaléka Lyme-kórt terjeszt. A betegség ellen nincs védőoltás.

A Lyme-kórt a Borrelia nemzetségbe tartozó baktériumok okozzák, a betegséget az e kórokozóval fertőzött kullancsok terjesztik. A Lyme-kór tünetei rendkívül változatosak lehetnek, és a kullancscsípés után 3 vagy akár 30 nappal is jelentkezhetnek. A tünetek súlyossága és típusa attól is függ, hogy milyen stádiumban van éppen a fertőzés. Ritkán, de az is megeshet, hogy a fertőzés a csípés után hónapokig is lappang.

A betegséggel fertőzött kullancsok mintegy 98 százaléka Lyme-kórt terjeszt. A betegség ellen nincs védőoltás.

Melyek a Lyme-kór tünetei?

Korai tünetek: láz, hidegrázás, fejfájás, fáradtság, izom- és ízületi fájdalmak, duzzadt nyirokcsomók – a panaszokat könnyen össze lehet keverni az influenza tüneteivel. A Lyme-fertőzések 80 százalékában az első tünet az úgynevezett Lyme-folt.

Kezelés nélkül a tünetek súlyosbodhatnak:

súlyos fejfájás vagy nyaki merevség

Lyme-foltok a test más területein

ízületi fájdalom és duzzanat, különösen a térdben

az arc egyik felét érintő izombénulás

szívdobogás érzés, szabálytalan szívverés

agyidegi- és gerincvelői ideggyökér-gyulladás

nyilalló fájdalom, zsibbadás a kezekben vagy lábakban

Milyen a Lyme-folt?

A Lyme-folt a csípés körül megjelenő, legalább 5 cm-esre megnövő, többnyire ovális alakú bőrpír. A folt napról napra folyamatosan növekszik, egy idő után akár 12 cm-es is lehet. Érintésre melegnek érződik, viszketés vagy fájdalom csak ritkán jelentkezik mellé.

Hogyan diagnosztizálható a Lyme-kór?

A betegség diagnosztizálást minden esetben szakemberre kell bízni, kimutatására pedig az immunszerológia a leginkább használt eljárás, mikor vérből próbálják meg kimutatni a szervezet által termelt ellenanyagokat. A Lyme-kór szerológiai eljárásai azonban a mai napi nincsenek standardizálva, így a tesztek pontossága 50-80 százalék között mozog. A pontatlanság miatt az orvosoknak csak a tünetekkel együtt szabad értékelni az eredményeket.

A tesztek pontatlansága miatt megeshet, hogy a páciens tesztjei folyamatosan negatívak lesznek, holott fennálló Lyme-kórja van. Ennek oka lehet, hogy sok esetben azimmunrendszernem termel ellenanyagot annak ellenére, hogy a baktérium jelen van a szervezetben, így pedig a vizsgálat is negatív eredményt adhat. Több oka is lehet annak, hogy egy Lyme-fertőzött beteg szervezetében nem jelennek meg az antitestek, ilyen például, ha az illető antibiotikumos kezelés alatt áll.

Melyek a Lyme-fertőzés szakaszai?

Korai szakasz: influenzaszerű tünetek, például láz, hidegrázás, fejfájás, duzzadt nyirokcsomók, torokfájás, és tipikusan ekkor jelenik meg az apró, de legalább 5 cm-es folt is a bőrön.

Előrehaladottabb szakasz: az influenzaszerű tünetek mellé fájdalom és gyengeség társul, zsibbadás jelentkezhet a karokban és a lábakban, látászavart és szívproblémákat is tapasztalhatunk, további bőrkiütések is jelentkezhetnek, és a féloldali arcbénulás is ebben a szakaszban gyakori.

Késői szakasz: ez a szakasz a csípést követő hetekben, hónapokban, de akár években is jelentkezhet. Tünetei: ízületi gyulladás, nem múló fáradtság és fejfájás, szédülés, alvászavarok és mentális zavartság.

Ha a betegség hosszú ideig fennáll, krónikussá is válhat, szövődményként pedig szívritmuszavart okozó szívizomgyulladás, agyhártyagyulladás, ideg- és ízületi gyulladás alakulhat ki. Vannak azonban, akiknél a betegség annyira enyhe tüneteket okoz, hogy nem is fordulnak orvoshoz, ám náluk is előfordulhat a krónikussá válás.

Hogyan kezelik a Lyme-kórt?

Négy antibiotikumcsaládod használnak a fertőzés gyógyítására. Ezek a penicillinek, a tetracyclinek, a cephalosporinok és a makrolidok. A jól megválasztott, megfelelő adagban és kellő ideig adott antibiotikumokkal a fertőzés tökéletesen gyógyítható. Ennek ellenére, – többnyire a rosszul kezelt és kontrollált fertőzések után – hetek-hónapok múlva furcsa panaszok alakulhatnak ki: fáradékonyság, izom- és ízületi fájdalmak. Ezek a panaszok antibiotikumokkal már nem befolyásolhatóak.