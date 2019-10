A magány ellen így harcolhatunk

A magány nemcsak kellemetlen érzés, hanem egészségünkre is ártalmas lehet. Mit tehetünk ellene? A következő szakértői tippek segítenek.

Korunk egyik ismert és gyakori jelensége az elmagányosodás, ami ugyanolyan veszélyes lehet egészségünkre nézve, mint mondjuk az elhízás, napi 15 szál cigaretta elszívása vagy a túlzott alkoholfogyasztás. A magány ugyanis jelentősen megnövelheti a stroke, a szívroham vagy a korai halál kockázatát – írja Kelli Harding egészségfejlesztési szakember a Thrive Globalon.

Mit tehetünk a magány ellen?

A szakértő szerint a magány leküzdésének legfontosabb lépése az, hogy életünk minden területén törekszünk pozitív kapcsolatok kialakítására és ápolására. Így nemcsak jobban fogjuk érezni magunkat, hanem egészségesebbek is leszünk és tovább élhetünk. A szeretteinkkel töltött idő ugyanis jót tesz hangulatunk mellett az immunrendszerünknek is, valamint hozzájárul a fájdalom, a gyulladás és kortizolszint csökkentéséhez is.

Az egyik legegyszerűbb dolog, amit bárki megtehet: próbáljunk kedvesek lenni. Minden nap keressünk egy-két alkalmat arra, hogy valakit meglephessünk egy váratlan kedves gesztussal. Például hívjuk meg egy kollégánkat kávézni, vigyük el sétálni a szomszédban lakó idős hölgy kutyáját, a kisboltban dicsérjük meg a pénztáros frizuráját vagy csak kérdezzük meg tőle, hogy érzi magát. Ezek nem kerülnek semmibe és nemcsak mások napját teszik szebbé, hanem a mienket is.

Hogyan ápoljuk a kapcsolatainkat?

Időnként mindenkinek vennie kellene a fáradtságot, hogy ő keresse ismerőseit, barátait. De nem a közösségi oldalakon, hanem inkább telefonon, de még jobb, ha személyes találkozót egyeztetünk – véli a szakember. Ha erre nincs idő, akkor egy-egy rövid üzenet is megteszi. Például ha eszünkbe jut egy régi osztálytársunk és megvan nekünk a száma, akkor egyszerűen csak írjunk neki ennyit: “eszembe jutottál, hogy vagy?”. A válasz valószínűleg nem fog elmaradni!

Legyünk nyitottak az új lehetőségekre!

Az élethosszig tartó tanulásról azt állítják a tudósok, hogy nemcsak agyi funkcióinknak tesz jót, de abban is segít, hogy ne magányosodjunk el. Ha eljárunk valahová és találkozunk másokkal – akár egy főzőtanfolyamon, az edzőteremben vagy egy szakmai továbbképzésen -, az már jó lépés afelé, hogy új kapcsolatokat tudjunk kialakítani. Akinek pedig van egy érdekes hobbija vagy egy adott területhez remekül ért, annak érdemes megfontolnia, hogy esetleg tanítson is másokat – ebből ő maga is sokat tanulhat és profitálhat, mellette pedig rengeteg új ismeretséget is szerezhet.