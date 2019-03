A magas pulzus okai

Ha szívverésünk hirtelen felgyorsul, az minden bizonnyal nem a véletlen műve. Mutatjuk a pulzuskiugrások 6 leggyakoribb okát.

Ijesztő lehet, ha a szívverésünk hirtelen felgyorsul. Ennek hátterében általában az oxigénszükséglet növekedése áll. De az alkalmi pulzuskiugrásokat sem szabad félvállról venni – figyelmeztet Dr. Sztancsik Ilona, a KardioKözpont kardiológusa. A szakember segítségével a leggyakoribb okokat is bemutatjuk.

Fizikai aktivitás

Ha intenzívebben mozgunk, a szívnek gyorsabban kell pumpálnia a vért, hogy oxigénhez és tápanyaghoz jussanak a sejtek. Minél intenzívebb a mozgás, annál inkább emelkedik a pulzus. Ugyanakkor nemcsak a valódi sporttevékenység emelheti meg ezt. Egy szívelégtelenséggel élő betegnek például már egyemeletnyi lépcsőzés is intenzív mozgásnak számíthat.

Cukor és finomított szénhidrát fogyasztása

Felgyorsíthatja a pulzust a túl sok cukor és szénhidrát fogyasztása is. Még az olyan ártalmatlannak tűnő ételek is okozhatnak szívdobogást, mint a kukoricapehely vagy a vajas pattogatott kukorica. A finomított szénhidrát által beindított inzulinválasz ugyanis a kiválasztó szervek és a belső elválasztású mirigyek harmonikus működését is összezavarja. Ennek következtében megemelkedik az adrenalinszint, ami tovább emeli a pulzust.

Alkoholfogyasztás

Az alkohol mindenképpen hat a szívre. Már magas cukortartalma is elég ahhoz, hogy felpörgesse a szívműködést. Német kutatók szerint ráadásul a véralkoholszint emelkedésével együtt a szívritmuszavar kockázata is nő. A kutatást EKG-val és alkoholszondával végezték a müncheni Oktoberfest látogatóinak bevonásával.

Érzelmi stresszhelyzet

Nem véletlenül szokták javasolni egy rossz vagy felkavaró hír átadásánál, hogy üljön le az érintett. Egy hirtelen ijedtséget vagy lelkesedést kiváltó esemény hatására ugyanis beindul a gyors stresszreakció. Emiatt rövid idő alatt jelentősen megemelkedik a pulzus, ami akár rosszullétet is okozhat.

Gyógyszerek és drogok

A pulzus emelkedését okozhatják bizonyos gyógyszerek is. Többek között a diétás tabletták, az orrnyálkahártya duzzanatát csökkentő szerek és asztmás inhalátorok használatakor tapasztalhatjuk ezt. De egyes drogok, például az ecstasy és a kokain is rövid idő alatt felgyorsíthatják a szívverést.

Hormonális változások

A fentieken kívül a hormonszintek változásai is megemelhetik átmenetileg a pulzust, így többek között a terhesség vagy a menopauza során is tapasztalhatunk szapora szívverést.

Mikor forduljunk orvoshoz?

A szakember azt tanácsolja, hogy ha a pulzus kiugrását egynél többször tapasztaljuk, és nem tudjuk egyértelmű okhoz kötni a jelenséget, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz. Ilyenkor ugyanis ki kell zárni annak lehetőségét, hogy egy betegség okozza a tünetet. A szívverés felgyorsulása mögött állhat például vashiányos vérszegénység, pajzsmirigyzavar, szívbetegség, komoly vérzés vagy valamely szerv rendellenessége is.

Ha bebizonyosodik, hogy valamilyen betegség miatt gyorsul fel a szívverésünk, akkor nemcsak a pulzuscsökkentésre, hanem a probléma kezelésére is külön figyelmet kell fordítani. Pulzust szabályozó szert viszont kizárólag orvos ajánlására kezdjünk el szedni!