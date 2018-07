A terhességgel kapcsolatban a legtöbben tisztában vannak olyan alapdolgokkal, mint hogy általában 9 hónapig tart, az elején pedig sokaknak van hányingere. Csakhogy ezeken kívül még számos érdekes információt érdemes tudni az áldott állapotról.

Hatalmasat tágulhat a méh

A méh akár ötszázszor akkorára is nőhet terhesség alatt, mint normál állapotában, de szülés után két hónappal már visszanyeri eredeti méretét. Várandósság előtt akkora, mint egy barack, a terhesség végén pedig görögdinnye méretű.

A lábak is nőnek

Terhesség alatt a nőknek nemcsak a derékbősége és a mellei nőnek meg, hanem a lábai is. Ennek oka, hogy felgyűlik a szervezetükben a folyadék, illetve az ízületek is felpuhulnak a hormonális változások hatására, és a testsúly megnövekedése miatt a lábfejekre is nagyobb nyomás helyeződik.

Az anyaméhben is sírhat a baba

A csecsemők már az anyaméhben is képesek sírni, még azelőtt, hogy megszületnének. Ez a képességük a harmadik trimeszter alatt fejlődik ki, és általában az anya hasán át beszűrődő, alacsony decibelszámú hangokra reagálnak így.

Pigmentáció

A nők 90 százaléka tapasztal pigmentációt a várandóssága alatt. A sötétebb foltok a bőrön általában a homlok, az orr, az áll, az orca és a szemek környékén jelennek meg. A pigmentáció színe attól függ, hogy az anya bőre milyen árnyalatú: a világosabb bőrűeknél sötétebb, a sötét bőrűeknél pedig világosabb foltok jelenhetnek meg.

Ujjlenyomat

A csecsemők ujjlenyomata a tizedik és a tizenkilencedik hét között alakul ki általában, és egészen életük végéig ugyanolyan marad.

A magzat érzi az ízeket

A magzat képes érezni az anya által elfogyasztott ételek ízét és szagát, és ezek az ételek hatással lehetnek arra, hogy később melyek azok, amelyeket szeretni fog, illetve amelyeket kevésbé.