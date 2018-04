A málnalevéltea hatásai

A málnalevélteában számos antioxidáns és egyéb jótékony hatású összetevő található, amelynek gyulladáscsökkentő, antibakteriális, vízhajtó és ellazító hatása van. Éppen ezért számos módon előnyösen hat a gyermeket váró nők szervezetére.

Ellazítja a méh izmait

Kutatások szerint a málnalevéltea segít ellazítani a test izmait, többek között a méhfal izomzatát is. Emellett tónusosabbá teszi a medencefenék izomzatát, ezért segíthet megkönnyíteni a szülést. Azoknak is jót tehet, akik nem várandósak, mivel menstruációs görcsök esetén is hatékony gyógyír lehet.

Lerövidítheti a szülés idejét

Az American Pregnancy Association kutatása szerint a málnalevéltea csökkentheti a szülés közbeni beavatkozások szükségességének esélyét. Akik fogyasztják, ritkábban szorulnak burokrepesztésre, császármetszésre vagy vákuum használatára. Emellett csökkentheti a túlhordás és a korszülés kockázatát is.

Serkenti a tejtermelődést

Szülés után is érdemes tovább fogyasztani a málnalevélteát. Mivel vasban gazdag, segíthet serkenteni a tejtermelődést, így azoknak az anyukáknak, akinek nincs elég tejük, mindenképpen érdemes lehet rendszeresen inniuk belőle.

Magas a tápanyagtartalma

A málnalevélteában nagyon sok a hasznos tápanyag. Van benne A-, B-, C- és E-vitamin, emellett vas, kalcium, magnézium és mangán is. A magnézium különösen jót tesz a méh izomzatának. Jól jöhet a reggeli rosszullétek enyhítésében is, és csökkentheti a hányingert és az émelygést. Emellett mérsékeli a gyermekágyi vérzés kialakulásának veszélyét is.

Amikor érdemes kerülni a fogyasztását:

-tervezett császármetszés esetén

-ikerterhesség esetén

-magas vérnyomás esetén

-anitdepresszánsok szedésének esetén

-metformin szedésének esetén