A méhpempő jótékony hatása

A méhpempő az egyik legtáplálóbb étel a világon, amelyik javítja a táplálkozási hiányosságokat és segít gyorsabban túljutni az olyan állapotokon, amelyekkel akár évekig is küzdöttünk. A méhpempő az agyi tevékenységek serkentése miatt is elismert.

A MÉHPEMPŐ SERKENTI A KOGNITÍV FUNKCIÓKAT ÉS A MEMÓRIÁT

Függetlenül attól, hogy egy vizsgák előtt álló fiatal főiskolásról, egy hatalmas elvárásokkal szemben álló vezérigazgatóról vagy egy betegről van szó, aki most kapta meg az Alzheimer kór lesújtó diagnózisát, a méhpempő olyan radikális eredményeket hozhat életünkbe, amelyet még mi magunk sem hiszünk el.

A méhpempő egy krémes anyag, amelyet a dolgozó méhek termelnek a méhkirálynő fejlődésére és táplálására.

A méhpempős étrendnek köszönhetően a méhkirálynő 40%-kal nagyobbra nő és 40-szer tovább él, mint a dolgozó méhek. A méhpempő nemcsak étel a királynő számára, de hosszú életet hozó stratégia is.

A méhpempő összetétele és szerkezete olyan egyedi, hogy laboratóriumban nem lehet előállítani. Az egyetlen laboratórium, ahol ezt a lenyűgöző anyagot elő tudják állítani az a méhkaptár. Ez a szuperétel gazdag proteinben, tele van B-vitaminnal és más ásványokkal és tápanyagokkal. A memória javulására és a mentális tevékenység felélénkítésére nagy hatással van a méhpempőben található kulcsfontosságú összetevő – az acetikolin.

Az acetikolin az első felfedezett neurotranszmitter. Az agyban, a gerincvelőben és az idegrendszer minden egyes területén megtalálható. Ez szabályozza a memóriát és közvetíti az idegrendszer üzeneteit egyik sejttől a másikig. Érdekes módon, a méhpempő az egyetlen tiszta, természetes acetickolinforrás. A megfelelő mennyiségű acetikolin javítja a memóriát, a gondolatok folytonosságát és kognitív funkciókkal bír.

A természet csodálatos szimmetriájának része, hogy a méhpempő hihetetlen megoldásokat képes előidézni bármilyen általunk tapasztalt betegségre. Annak ellenére, hogy a hagyományos orvoslás szerint nincs semmilyen gyógymód az Alzheimer kórra, a méhpempő jelentős előnyökkel bír. Az Alzheimer kór egy visszafordíthatatlan progresszív degeneratív idegrendszeri betegség. Általában a 65 év feletti embereket érinti és a negyedik helyen áll a felnőtt elhalálozási listán. Az Alzheimer kórtana magába foglalja az extracelluláris plakkák (halott és elhalóban lévő idegsejt csoport) és az intracelluláris „neurofibrilláris kötegek” (az idegsejtekben található csavart protein részek) jelenlétét. Ezek a plakkák és a rost összekuszálódások az agyban szétválasztják a kommunikációs vonalat és megakadályozzák az acetikolin termelődést. Ez memóriavesztéshez, szorongáshoz, ingerlékenységhez és a gondolatok nehéz kifejezéséhez vezet.

A legtöbb hagyományos nyugati kezelés megpróbálja növelni az acetikolin szintet az agyban az Alzheimerben szenvedő betegeknél. Ezek az orvosságok mesterségesen megnövelik az acetikolin szintet megakadályozva az enzimeket, hogy lerombolják és lebontsák az acetikolint. A méhpempő, természetes módon megnöveli az acetikolin szintet bármilyen más olyan mellékhatás nélkül, amelyeket a gyógyszerek okozhatnak, pl. hányinger vagy májmérgezés.

Eleinte ha a méhpempőre, mint agy serkentő stratégiára gondolunk, megfizethetetlennek tűnik. De ne feledjük, hogy a kaptárnak ez az ajándéka egyike a bárhol elérhető elit szuperételeknek. Ugyanakkor nagyon erős és koncentrált, tehát már egy kis adagnak is nagy hatása van. Kocsonyás formában is fogyasztható vagy csak egyszerűen le lehet nyelni. A modern technológia fejlődésével most már lehűtött szárított vagy por formájában is kapható, amit tökéletesen össze lehet keverni turmixitalokkal vagy házilag készített energiaitalokkal.