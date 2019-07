A népszerű quinoa

Gyorsan elkészíthető, tele van fontos tápanyagokkal és ásványi anyagokkal, glutént viszont nem tartalmaz – a dél-amerikai eredetű quinoa pozitív tulajdonságai révén méltán kívánkozik mindennapi étrendünkbe.

Bár általában a gabonák között említjük, a boltokban kapható quinoa valójában egy libatopfélék családjába tartozó növény magja. Jelentős mértékben tartalmaz esszenciális aminosavakat, így cisztint, metionint és a lizint, amely elősegíti testünk szöveteinek egészséges növekedését. Gazdag olyan ásványi anyagokban, mint a magnézium, kalcium, vas, kálium, foszfor és cink, továbbá kiváló forrása a B1, B2 és E-vitaminnak, valamint az A-vitamin előanyagának, a karotinnak.

Telítetlen zsírsavainak köszönhetően az általánosan fogyasztott gabonafélékhez képest magasabb a zsírtartalma. Rostjai által segíti az emésztést is, ennek megfelelően különböző diéták kedvelt eleme.

Univerzális alapanyag

Az előnyök felsorolásának ráadásul még nincs vége, ugyanis a quinoa nem tartalmaz glutént, ezáltal lisztérzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják. Mivel pedig az íze semleges, talán némiképp diószerű, ezáltal a konyhában való felhasználási lehetőségei is igen széleskörűek. Akárcsak a rizsből, a quinoából is készíthető köret, főétel és desszert, sós és cukros ízesítéssel egyformán jól kombinálható.

Kétszeres mennyiségű vízben alig negyed óra alatt megfőzhető, aminek során a magok négyszeres méretűre dagadnak. Főzés előtt érdemes jól átmosni, majd egy kevés zsiradékon, például olívaolajon átpirítani. Saláták, főzelékek és töltelékek alapanyagaként is megállja a helyét.