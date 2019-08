A robotikával ismerkedtek a gyerekek Tiszaújhelyben

Két turnusban szerveztek cyber-tábort gyerekeknek a nagyszőlősi járási Tiszaújhely községi könyvtárában.

Július 22–26., illetve július 29–augusztus 2. között 10–14 éves fiatalok ismerkedhettek meg szórakoztató formában az informatika alapjaival, saját játékokat, applikációkat fejleszthettek, robotokat építhettek, és programozhatták azokat. Elsajátíthatták a Scratch vizuális programozási nyelv alapjait, amellyel a számítógépes programok írása gyerekjátékká válik, hiszen a programok nem forráskódsorokból, hanem színes építőkockákból állnak össze.

Az öt-öt napos, ingyenes képzésen a drónozást is kipróbálhatták a gyerekek, az így készített légifelvételeket közzétették a világhálón.

A tábor a tiszújhelyi születésű Harsányi Béla, Brüsszelben dolgozó informatikus kezdeményezésére jött létre, ő vállalta a tanítást is Harsányi József, illetve Harsányi Zsolt segédletével. Az oktató elmondta, Belgiumban is tart hasonló foglalkozásokat gyerekeknek. A kárpátaljai alkalmakra – melyeken összesen 31 gyerek vett részt – a robotokat a National Instruments debreceni leányvállalata ajánlotta fel, az IT Services Hungary pedig ajándékcsomagokkal jutalmazta a résztvevőket.

Amellett, hogy hasznosan töltötték az időt, a közösségről is sokat tanulhattak a gyerekek, hiszen a hét folyamán csapatokat alkottak, így oldották meg a kreativitást igénylő feladatokat. A zárónapon az első és a második hét nyertes csapatai a robotszumó-bajnokság döntőjén mérték össze tudásukat. A gyerekek a hét során, a közös munkának köszönhetően szemmel láthatóan összekovácsolódtak – árulta el Molnár Melinda könyvtárvezető, a program szervezője. –A helyiek mellett a környékbeli településekről, Salánkról, Tiszaújlakról, sőt Husztról is érkeztek jelentkezők.

Mint mondta, a technikai feltételeik ugyan hiányosak, a körülményeken is van még mit fejleszteni, de nagy az érdeklődés az ilyen jellegű, ismeretet, egyben szórakozást nyújtó programok iránt, ezért amennyiben lehetőség nyílik rá, a jövőben is szeretnék megszervezni.

Sin Edina

Kárpátalja.ma