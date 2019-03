A séta fiatalító hatása

Sétáljunk rendszeresen, és fél év múlva az alábbi változásokat is tapasztalhatjuk – állítják egy nemrég megjelent tanulmány szerzői.

Javíthatja a mentális képességeket

A Neurology című szaklapban nemrég jelent meg egy érdekes tanulmány, melynek szerzői szerint a séta, illetve a mérsékelt intenzitású, rendszeres testmozgás segítheti az idősebbek mentális képességeinek megőrzését, sőt, javulás is beállhat náluk. A tudományos írás szerzői 160 főt vontak be kutatásukba, akik közül mindenki 55 éves vagy annál idősebb volt. Senki sem szenvedett demenciában, de szinte mindannyian nagyjából a 90 évesek mentális szintjét közelítették meg – gondolkodásuk és memóriájuk is a koruknál rosszabb teljesítményt mutatott -, emellett szívbetegségek kockázata is fennállt náluk.

A tudósok négy csoportba osztották az alanyokat. Az első csoportnak 10 perc bemelegítés után heti háromszor 35 perc mérsékelt intenzitású testmozgást írtak elő, ami séta vagy szobabiciklizés is lehetett. A második csoport tagjainak a többnyire magas vérnyomás betegeknek ajánlott DASH diétát kellett betartaniuk – ennek lényege a teljes kiőrlésű ételek, telítetlen zsírok, sok zöldség és gyümölcs fogyasztása, ugyanakkor a cukor-, a nátrium-, a hús- és a magas telített zsírtartalmú tejtermék fogyasztással óvatosnak kell lenniük a diéta követőinek. A harmadik csoportnak mind a heti háromszor 35 perces mozgást, mind a DASH diétát előírták, a negyedik csoport viszont csak előadásokat hallgatott az egészségmegőrzés fontosságáról.

Javulás az agy végrehajtó funkcióiban

Fél év elteltével az egyes és a hármas csoport – vagyis akik rendszeresen mozogtak – tagjainál javulás volt megfigyelhető az agy végrehajtó funkcióiban, mint például a figyelem, a viselkedésszabályzás, a szervezettség és a célok elérésére való szándék. A teszteken a hármas csoportba sorolt alanyok teljesítettek a legjobban, vagyis azok, akik egészséges étrenddel kombinálták a rendszeres mozgást. A DASH diéta önmagában nem hozott javulást, a négyes csoport tagjainál pedig tovább folytatódott a mentális képességek hanyatlása.

Képes az agy megfiatalítására

A tudósok azt is hangsúlyozták, hogy az étrendi változások és a rendszeres testedzés beiktatása nemcsak hogy megállította ezt a hanyatlást, hanem arra is képes volt, hogy megfiatalítsa a résztvevők agyát – átlagosan mintegy 9 évvel. Hogy ez pontosan hogyan és miért lehetséges, annak kiderítését később további vizsgálatokkal folytatnák. A kutatók szerint ezek az eredmények is alátámasztják, hogy az egészséges életmód is védi agyunkat az öregedés káros hatásai ellen.