A szaunázás jótékony hatásai

A téli hideg beköszöntével elérkezett a szaunázás időszaka is. Jó tudni, hogy a szaunázás nemcsak kellemes wellness-szolgáltatás. Lássuk hát, milyen egészségügyi előnyei vannak!

A szaunázás valójában sokkterápia, hiszen a forró légfürdő és az ezt követő jeges vizes merülés igencsak próbára teszi szervezetünk alkalmazkodóképességét. De nem kell megijedni, ezek az extrém hatások hozzájárulhatnak egészségünk megőrzéséhez azáltal, hogy aktivizálják szervezetünk egyes funkcióit.

A szaunázás beindítja az immunrendszert

A meleg levegő élénkíti a vérkeringésünket, izzadni kezdünk, szervezetünkből elkezdenek kiürülni a méreganyagok, beindulnak az anyagcsere-folyamatok, és a hő hatására erősödik szervezetünk öngyógyító képessége is. Ráadásul a szauna melegének hatására a szervezetben endorfin termelődik, amely csökkenti a stressz káros hatásait, javítja a közérzetet, így jobban fogunk aludni is. A forró levegő és a jeges fürdő kombinációja további pozitív hatásokkal rendelkezik: az erek kitágulása, majd összehúzódása kondicionálja a keringést, regenerálja az ereket, az egész szervezetet, rugalmassá teszi a kötőszövetet, feszesíti, fiatalítja a bőrt. A meleg mellett tehát az intenzív hőmérsékletváltozás is része a szauna gyógyító hatásának.

Szaunázás megfázás ellen?

Gyakran hallani, hogy a szaunázás a megfázás legyűrésében is segítségünkre lehet, ez azonban nem teljesen igaz. Tény, hogy a szaunázás a megfázás megelőzésében igen jó szolgálatot tehet, ugyanis a rendszeres hőlégfürdőzéssel megelőzhető a megbetegedés. Sőt akkor is segíthet, ha szervezetünk már legyűrte a betegséget, ugyanis felgyorsíthatja a gyógyulási folyamat lezárását.

Ám ha lázasak vagyunk és megfázással küszködünk, akkor nem feltétlenül jó ötlet szaunába menni. Egyrészt, mert könnyen megfertőzhetünk másokat, másrészt pedig, mert szervezetünket ilyenkor eleve nagyobb megterhelésnek tesszük ki, ha pedig lázasak is vagyunk, akkor ez már önmagában is erősen megterheli a szívünket. Pluszban még hősokknak is kitenni a testünket kifejezetten veszélyes lehet.