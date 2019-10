A tej ezért nagyszerű bőrápoló

A nyers tej és az aludttej igen jó hatással van a bőrünkre: gyengéden hámlasztja, táplálja és hidratálja. A tejes ápolás számos bőrproblémára megoldást nyújthat.

Felveszi a harcot a ráncokkal

Ahogy öregszünk, kisebb-nagyobb ráncok jelennek meg az arcon, valamint a bőr egyre vékonyabbá és kevésbé feszessé válik. Vannak, akiknél ez a folyamat túl hamar, illetve túl gyorsan következik be, mert nem ápolják megfelelően a bőrüket vagy túl sokat napoznak. A tej segíthet felvenni a harcot az öregedés jelei ellen, köszönhetően a benne található tejsavnak. Már 3 havi rendszeres tejes ápolás után simább, feszesebb és rugalmasabb lehet a bőrünk. Fontos, hogy pasztőrizálatlan tejet vagy aludttejet használjunk.

Kíméletes hámlasztó

A rendszeres hámlasztás azért fontos, mert így eltávolíthatjuk az elhalt felső hámréteget, ezáltal simábbá, élettel telibbé tehetjük a bőrt, amely a kozmetikumok hatóanyagait is jobban felszívja. A tejsav gyengéden hámlaszt, nem károsítja a bőrt. Azok, akiknek a bőre vastagabb, zsírosabb, 3-4 alkalommal is hámlaszthatják tejjel az arcukat, az érzékenyebb bőrűeknek viszont elég heti 1-2 alkalom.

Nyugtatja a leégett bőrt

A napégés nagyon káros a bőrnek, hiszen elvékonyíthatja, csökkentheti a rugalmasságát, továbbá korai ráncosodáshoz is vezethet. A tejsav azonban a megégett, illetve túl sokat napoztatott bőr ápolására is alkalmas, és fokozza a kollagéntermelődést is, aminek feszesítő hatása van. A tejet az ayurvéda is javasolja a leégett bőr ápolására – a benne lévő antioxidánsok csillapítják a fájdalmat és a gyulladást, a zsiradékok pedig a bőrbe zárják a nedvességet.

Hidratál

A száraz bőr sokaknak okoz gondot az arcon és a testen is. A tejes ápolás segít a hirdatálásban, mivel a tejzsír egyfajta védőréteget képez a bőrön, ezáltal nem engedi kiszáradni, a benne lévő fehérjék pedig nyugtatják és puhítják a bőrt.