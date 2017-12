A tél hatásai a szervezetre

A téli hideg számos módon kihat a testünk működésére. Fázni persze senki sem szeret, de a hőmérsékletcsökkenésnek meglepő módon nemcsak negatív, hanem pozitív hozadékai is vannak.

Gyenge immunrendszer

Bár az nem igaz, hogy a hideg levegőn automatikusan megfázunk, az alacsonyabb hőmérséklet igenis legyengítheti az immunrendszert. Ezért van az, hogy télen gyakoribbak a felső légúti megbetegedések, hiszen ilyenkor megnő a fertőzések veszélye.

Erősödő asztma

Ha gyorsan lélegezzük be a hideg levegőt a szánkon keresztül, az irritálhatja a tüdőt. Éppen ezért érdemes sálat kötni a szánk elé, ha a szabad levegőn mozgunk, sportolunk. Figyeljünk arra, hogy inkább orron át lélegezzünk, mert ez segít abban, hogy a levegő felmelegedjen, mielőtt eléri a tüdőt.

Gyakoribb migrén

A hőmérsékletcsökkenés légnyomáscsökkenéssel is jár, ami arra hajlamosaknál arcüregproblémákat, illetve migrént generálhat.

Csökkent libidó

A hideg és a kevés napfény depresszióra hajlamosít, és ez sokak nemi vágyára is negatív hatást gyakorolhat. Fontos, hogy ha télen kisüt a nap, használjuk ki, mozogjunk rendszeresen a szabadban, mert ez jó hatással lesz a libidónkra.

Több zsírt égetünk

A hidegben a szervezetünk több zsírt éget, ezt számos kutatás is bizonyítja. Már önmagában az alacsonyabb hőmérséklet is elég, de a hatás akkor a legerősebb, ha mozgunk is a hideg levegőn, persze kizárólag megfelelően felöltözve.

Enyhülnek a gyulladások

Egy 2011-ben készült tanulmány szerint az extrém hideg segíthet az edzés utáni regenerálódásban. Emiatt a téli hidegben végzett keményebb edzések után enyhébb izomlázra számíthatunk, mivel a hideg gyulladáscsökkentő hatású. Nem véletlen, hogy az élsportolók is jeges vízben vagy speciális jégkamrában regenerálódnak.