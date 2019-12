A téli bőrápolás titka

Száraz, érdes tapintású kézfej, kirepedezett, fájdalmasan feszülő, cserepes ajkak. Ismerős? Ha betartunk néhány egyszerű szabályt, máris kevesebb lesz a kellemetlen tünet.

Hogyan ápoljuk a bőrünket télen?

A téli mínuszok és a zord időjárás megviseli bőrünket, különösen a vékony és érzékeny hámréteggel rendelkező kéz és száj bőrét. Ez pedig nem csupán esztétikai problémát jelent: közérzetünket is rontja, a szárazság okozta sebek pedig akár orvosi kezelést is igényelhetnek. Néhány egyszerű rutint beépítve mindennapjainkba azonban megelőzhetjük a kellemetlen tünetek kialakulását.

Külső-belső hidratálás

A téli bőrápolás során nagyon fontos a megelőzés, vagyis bőrünk kiszáradásának megakadályozása. Párásítsuk környezetünk száraz levegőjét, így bőrünk vízveszteségét is megelőzhetjük! Működtethetünk hidegpárásítót a lakásban, vagy egyszerűen csak helyezzünk egy nedves törölközőt a fűtőtestre, a célnak ez is tökéletes. A megfelelő páratartalmú levegő pedig nem csupán bőrünk, de légutaink egészségéhez is hozzájárul, ami a téli megbetegedések időszakában igencsak hasznos.

“A téli hidegben bőrünk anyagcseréje, ezáltal a faggyú- és verejtékmirigyek termelése is lassul. Így a bőr elsődleges védelmi vonalának számító hidro-lipid réteg is gyengül, és a felhám különösen védtelenné válik az időjárás hatásaival szemben. A hidratáló és zsírozó kozmetikumok visszaállítják a bőr egészséges védőrétegét, és meg is erősítik azt. Napi használatukkal megőrizhető a kézfej és a természetes lipidréteggel amúgy sem rendelkező száj vékony és érzékeny bőrének egészsége. Különös odafigyelést igényel az ekcémára és az atópiás bőrgyulladásra hajlamos bőr ápolása is ebben az időszakban” – mondta dr. Wenczl Enikő bőrgyógyász szakorvos, a Budai Egészségközpont munkatársa.

A külső hidratáláson túl nagyon fontos, hogy elegendő folyadékot igyunk. Fogyasszunk naponta legalább 1,5-2 liter vizet, gyógyteát! Kerüljük a koffeintartalmú italok, vagyis a kávé, fekete és zöld tea túlzott fogyasztását, mivel ezek vízhajtó hatásuk révén tovább szárítják a szervezetet, ezáltal bőrünket is.

Tippjeink a bőr szépségének megőrzésére télen is

– Naponta többször, főként kézmosás után használjunk hidratáló kézkrémet!

– Éjszakára kenjük be kezünket zsíros krémmel, majd húzzunk rá könnyű pamutkesztyűt! Reggelre kézfejünk puha és hidratált lesz.

– Ajkaink ápolására használjunk természetes méhviasztartalmú kozmetikumokat, amelyek egyaránt ápolnak és védenek.

– Készítsünk házilag ajakradírt! A száj érzékeny bőrének radírozására alkalmazzunk házilag készített, mézet, olívaolajat és durva szemű kristálycukrot tartalmazó ajakradírt. A méz és az olaj puhítja a bőrt, míg a cukor az érdes, berepedezett felhámot távolítja el gyengéden.

– Ha síelni megyünk, ne feledkezzünk meg a naptej használatáról sem! Bármennyire is hideg van kint, a magasabb területeken és a hó miatt könnyen leéghet az arcbőrünk.

A téli vitaminpótlás ábécéje

A tél során szervezetünk vitaminellátása sem megfelelő, amely bőrünkön is azonnal meglátszik. Megfelelő vitaminpótlással megelőzhetjük a problémát, és segíthetjük a regenerálódást!

– A-vitamin: a sejtek vízháztartását tartja karban. Különösen sok A-vitamin található a tojássárgájában, sajtokban, májban és halak húsában, a zöldségek közül a sütőtökben és a sárgarépában.

– B-vitamin: a B2 vitamin hiánya okozza nagyrészt a bőr kiszáradását, kirepedezését. Ezt a vitamint teljes kiőrlésű gabonából készült pékáruk, tej, tojás és élesztő fogyasztásával vihetjük be szervezetünkbe.

– C-vitamin: azimmunrendszererősítéséhez elengedhetetlen. Nagy mennyiségben fordul elő citrusfélékben, a csipkebogyóban és a savanyú káposztában.

– D-vitamin: a napfény hiánya miatt télen a bőr kevésbé képes a D-vitamin előállítására és raktározására. Szedjünk D-vitamin tablettát, együnk tojást, tejtermékeket, halat. D-vitaminban gazdag a vargányagomba és a kakaóbab is.

– E-vitamin: gyorsítja a sebgyógyulást, hatékony a ráncok megelőzésében. Növényi olajok, gabonacsírák, olajos magvak és a tojás tartalmazzák nagy mennyiségben.