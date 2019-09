A tíz leghatásosabb gyógynövény

A gyógynövényeket gyakran alábecsülik, pedig hatásuk sokkal erősebb annál, mint általában hiszik. Nehéz rangsort felállítani, talán nem is lehet, egy német honlap azonban megkísérelte. Íme a 10 legerősebb gyógynövény!

A német Zentrun der Gesundheit összegyűjtötte a tíz legerősebb gyógynövényt, és leírta, hogy mire használhatjuk őket.

A gyógynövények nemcsak azért hasznosak, mert széles körben, sokféle tünetre lehet használni őket, hanem mert természetes anyagok. Mellékhatásaik persze lehetnek, ezért mindenképpen tájékozódjunk az alkalmazás módjáról. Terhesség esetén pedig konzultáljunk az orvossal, mielőtt használni kezdjük valamelyiket.

1. Máriatövis

A népszerűbb nevén őszbogáncs vagy szamárkóró egy tüskés, lila virágú növény. Hatóanyaga egy antioxidáns, a szilibinin, mely erősíti a májat, méregteleníti és elősegíti a regenerálódását. Még a zsírmáj ellen is kivételesen hatékony.

2. Kaszkarabokor

A természettel szoros kapcsolatban élő népek időtlen idők óta használják a kérgét gyógyítási célokra, mint az egyik legbiztonságosabb hashajtót, mely 8-12 órán belül kifejti a hatását. Székrekedés ellen vagy aranyér esetén különösen ajánlott. 12 év alatti gyermeknek viszont semmiképp se adjuk, csak ha gyermekorvossal konzultáltunk.

3. Útifű

Rosttartalmú maghéja sok vizet képes felvenni, amiből egy teáskanálnyi egy pohár vízből egy percen belül puding sűrűségű anyagot csinál. Székrekedés ellen szintén kiváló, látványosan javít az emésztésen, mert a bélbolyhokban lerakódott bomlástermékeket felszívja. További jótékony hatásai még, hogy csökkenti a koleszterin- és vércukor szintet, valamint tisztítja a nyirokrendszert. Bélelzáródás esetén viszont nem szedhető.

4. Bojtorján

Nem összetévesztendő a bogánccsal! Hosszú ideje vértisztítóként használják, de teaként ismert vizelethajtó és izzadást elősegítő hatása is. Antibakteriális és gombaölő hatása miatt sokszor használják bőrproblémák (pattanások, pikkelyes fejbőr) ellen. Fő hatóanyagai az inulin, nyálkaanyagok, illóolajok, a csersav, a szitoszterol, az antibakteriális és gombaölő anyagok.

5. Medveszőlő

Méregtelenítő hatása régóta ismert, különösen a vese, a húgyhólyag ás a húgyutak gyógyítására használják, valamint nőgyógyászati problémákra és magas vérnyomásra. Levelei hasmenésre és krónikus köhögésre jók, de tannintartalma miatt terhes és szoptató anyáknak, valamint 12 évnél fiatalabb gyermekeknek kifejezetten nem javasolt. Teaként nem ajánlott minden napi fogyasztása sem, a kezelés legfeljebb egy hétig tarthat.

6. Sarsaparilla

Kúszónövény, amely Dél-Amerikában, Guatemalában, Hondurasban és San Salvadorban őshonos. A népi szájhagyomány nemi vágyat növelő szerként ismeri, de szifilisz ellen is használják. Jól ismert gyulladásgátló, méregtelenítő hatása, enyhíti az allergiát és az asztmás tüneteket. Ösztönzi a fehérvérsejtek termelését, így erősíti az immunrendszert. Bőrproblémákra is remek gyógyír, így az ekcéma, pikkelysömör, pattanások, kelések és a szemölcsök ellen is remekül használható.

7. Gyermekláncfű

Más néven pitypang, levelét és gyökerét használják gyógyító célokra. Segít a fejfájáson, a túlzott alkoholfogyasztáson, a puffadáson, és az emésztési problémákon, de jó komolyabb bajokra is, például magas vérnyomásra, köhögésre, székrekedésre és epehólyag-problémákra. A gyógynövény ugyanis serkenti a vérkeringést és az étvágyat, ezért általános erősítő hatású.

8. Csalán

Az egyik legrégebben használt gyógynövény, és a legismertebb vértisztító. A csalánszőr hangyasavat, acetilkolint, szerotonint és hisztamint tartalmaz, ennek köszönhető a csaláncsípés. Hatóanyagai ásványi anyagok, nyomelemek (pl. vas), vitaminok (C, B2, K1), flavonoidok, szerves savak, szteroidok, fitoszterolok, szerotonin, kolin, triterpének és keserű anyagok. Gyógynövényként használható többek között anyagcsere-problémákra, vér- és vesetisztításra, reumára, köszvényre, bőrproblémákra (ekcéma, viszketés), fekélyre, emésztési problémákra, aranyérre, vesekő megelőzésére, cukorbetegségre és korpásodás ellen, hajnövekedésre.

9. Nyírfalevél

Vese- és húgyúti gyulladásos betegségek, vesekő, reumatikus panaszok ellen javallott, de vértisztításra és kozmetikai termékekhez is alkalmazzák.

10. Articsóka

A növény akár két méter magas is lehet, virágbimbóját elfogyasztják, de a levelei is hasznosak. Utóbbiak fokozzák az epe áramlását, segítik a máj egészségét, regenerációját. A leveleknek koleszterin-csökkentő, gyulladáscsökkentő, görcsoldó hatása van.