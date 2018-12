A tíz legnépszerűbb síközpont Kárpátalján

Megyénkben számos lehetőség közül válogathatnak a síelés szerelmesei, hiszen szebbnél szebb tájakon elfekvő, jól felszerelt sípályák találhatóak vidékünkön. Egész Európában a kárpátaljai síközpontok a legolcsóbbak, így nem meglepő, hogy az egész téli szezonban nagy nyüzsgésre lehet számítani.

Az alábbiak a tíz legnépszerűbb síterepet megyénkben a persij.com.ua internetes hírportál adatai alapján.

Dragobrat (Drahobrat/Nagy-Mencsely)

Dragobrat a legmagasabban elhelyezkedő síközpont Ukrajnában, s ennek köszönhetően igencsak népszerű a síelni, snowboardozni és szánkózni vágyók körében.

A gyönyörű látványt nyújtó, fenyőkkel körülölelt 1400 méteres hegycsúcs közel fél éven keresztül igénybe vehető, mivel egészen novembertől májusig háromméteres hó borítja.

Fülöpfalva (Pilipec)

Az itt található hegység rendelkezik a második legmagasabb csúccsal a dragobrati síparadicsomot követően. A síkedvelők számára több pályát is kiépítettek, melyeket nehézségi szintjük alapján különböző színekkel jelöltek meg.

Fülöpfalván a legrövidebb pályaszakasz egy 700 méteres ereszkedő, a leghosszabb pedig egy 1497 méteres lesiklópálya, amely már a Gemba-hegységhez tartozik.

Padóc (Podobovec)

A padóci síközpontban több pályaszakasz van kiépítve, melyek között megtalálhatóak a lehető legnehezebbek is a vérprofik számára, de egyszerű tanulópályákat is igénybe vehetnek a sportággal most ismerkedők.

A síterepen három különálló felvonót helyeztek el, melyek közül egy 400 méteres magasságba, egy 1250 méterre, és egy a pálya legmagasabb pontjára, 1300 méterre szállítja fel a síelőket.

Iszka (Izki)

Megyénk síterepei közül itt tárul elénk a legszebb látvány. Gyönyörű táj, hófedte vidék, s nem mellesleg két fantasztikus pálya, amelyek közül az egyik (150 méteres) a kezdők számára, a másik (1000 méteres) ereszkedő az igazi profi síelők részére van kiépítve.

Beszkid

A Beszkid síparadicsom Felsőhidegpatakon található az Ökörmezői járásban.

Négy fantasztikusan izgalmas pályával büszkélkedhet a hegység, melyek között helyett kapott egy 400, egy 900, egy 1000 és egy 1200 méter hosszúságú pályaszakasz.

Kraszija

A Kraszija üdülőközpont büszkélkedhet az ország leghosszabb és legszélesebb sípályájával.

Az ereszkedő teljes hossza eléri a 3,5 kilométert, mely nem kevesebb mint 600 méter magasan helyezkedik el, s közel 250 méterre szélesedik ki helyenként.

A síközpont tökéletes választás a profik és a kezdők számára egyaránt.

Velikij síközpont

A Técsői járásban található Alsókálinfalván (Kalini) található a Velikij síközpont. A hely egyik nagy előnye, hogy egy biztonságos szakaszt különítettek el a gyerekeknek, ahol a legkisebbek oktatók segítségével sajátíthatják el a síelés csínját-bínját.

A síterepen négy pálya várja a sportolókat: egy 1000 méter hosszú fekete pálya profi síelők részére, egy 1 200 méteres piros pálya haladóknak, egy 350 méteres kék jelölésű pálya a kezdőknek, és egy 350 méteres tanulópálya gyerekek részére.

Vojevodino turisztikai komplexum

Az üdülőközpontban szintén megtalálható egy gyerekek és kezdő síelők számára kialakított tanulópálya, amely száz méter magasságban helyezkedik el. Emelet fellelhető egy 900 méter hosszúságú ereszkedő a profi és haladó szintűek számára, amely szintén százméteres magasságban található.

A sípálya speciális hóágyukkal van fel szerelve, amely kiváló feltételeket biztosít az odaérkezőknek egész szezonban.

Katarina

A Szolyvai járásban Polena településen található a Katarina Hotelhez tartozó sípálya, amely nyugodt, békés körülményeket biztosít az odalátogatók számára. A komfortos szálloda minden kikapcsolódni vágyó turista igényét kielégíti.

Saján

A Huszti járásban található Saján településén helyezkedik el az Ernej Laz elnevezésű üdülőközpont. Ez az egyetlen turisztikai komplexum a járásban, amely a síelni vágyóknak is kedvez. A szálloda területére egész évben özönlenek a turisták, hiszen az ott található gyógyvíz jótékony hatása messze földön híres.

