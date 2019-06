A Tomatis-tréning már Kárpátalján is elérhető

Egy fiatal orvosházaspárral, Mihovics Vitalijjal és Jevgenyijával és angyali gyermekükkel ül velem szemben. Beszélgetünk. Nem egy átlagos találkozás ez, ritkán gyűlnek könnyek a szemembe egy interjú során. Jevgenyija és Vitalij kislánya különleges odafigyelést, fejlesztést igényel. Ismerjük meg az ő történetüket, azt, hogy miért hozták létre az Angyalka Fejlesztési Központot.

− Jevgenyija, kérem, meséljen a kislányukról, Kíráról.

− Házasságot kötvén férjemmel, tudatosan készültünk a családalapításra. Hamar várandós lettem, a terhességem és a szülésem ideális volt. A legboldogabb szülők voltunk, tündéri kislányunk született. Másfél éves koráig minden rendben volt. Kíra jól, korának megfelelően fejlődött. A problémák ekkor egy vírusos megbetegedést követően kezdődtek. Akkor változott meg teljesen az életünk. Hosszas kivizsgálás után sem kaptunk pontos diagnózist, nem tudtuk, hogy miért nem beszél a gyermekünk. Nem tudtuk, hogy hová forduljunk, kitől kérjünk segítséget. Egy év telt el úgy, hogy kislányunk nem kapott megfelelő kezelést. Az első diagnózis az autizmus volt. Két és fél év fejlesztés után kiderült, hogy ez a diagnózis téves.

− Önök egy orvosházaspár. Mégis nehézségekbe ütköztek?

− Igen, orvosok vagyunk mindketten, mégsem számítottunk erre. A helyzet váratlanul ért minket. Kijevbe utaztunk kivizsgálásra, kezelésre, reménykedtünk a csodában. S aztán rá kellett jönnünk, hogy csak mi tudunk javítani Kíra helyzetén. A legnagyobb problémát a fejletlen beszédkészség jelentette. Kíra számol és ír. Sok mindenben fejlettebb kortársainál. A beszédfejlődés viszont elmaradt. Mindenképp segíteni akartunk neki, viszont a rendszeres Kijevbe utazások felemésztették minden időnket, s a kezelések nagyon drágák voltak. Kárpátalján viszont nem volt olyan intézmény, ahol megfelelő kezelésben részesülhetett volna.

− Vitalij, Ön továbbképezte magát logopédusnak.

− Mindent meg akartam tenni annak érdekében, hogy segíteni tudjak a kislányunknak. Elsősorban emiatt tanultam tovább. Mindennap foglalkozom Kírával. S most már kijelenthetem, a legjobb eredményeket fejlesztéssel lehet elérni. Két és fél év kitartó munka után, melyet a feleségemmel együtt vittünk véghez, Kíra elkezdett beszélni. Van még hova fejlődnünk, de ahonnan mi indultunk, ez hatalmas előrelépés.

− Jevgenyija, Ön pedig elsajátította a Tomatis-tréning alapjait.

− Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy ezeknek a gyerekeknek az életében a fejlesztés a legfontosabb. Emiatt tanultam tovább. A tréning az alábbi diagnózisok esetén nyújt segítséget: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, hiperaktivitás, viselkedészavar, logopédiai problémák, mozgásfejlődési problémák, Down-szindróma, autizmus.

− Honnan jött az ötlet, hogy megnyissák az Angyalka Fejlesztési Központot?

− Kislányunkat szőke fürtös haja miatt Angyalkának szólítottam, az intézmény róla kapta a nevét. A fejlesztési központ megnyitása is gyermekünk betegségének köszönhető. Ez nem egy előre eltervezett dolog volt, melyre tudatosan készültünk. Az élet alakította így. Sajnos, megtapasztaltuk azt, hogy Kárpátalján nagyon kevés helyen foglalkoznak a fentebb felsorolt zavarok kezelésével, fejlesztésével. Nagyon sokat tanultunk, képeztük magunkat, megszerzett tudásunkkal pedig szerettünk volna más hasonló cipőben járó szülőknek is segíteni. Utat mutatni, hiszen a fejlesztés mindig a szülők bevonásával folyik. Nem elegendő a gyermeket elhozni az alkalmakra, mi megtanítjuk az anyukákat és apukákat, hogyan fejlesszék gyermekeiket otthon is.

− A fejlesztési központ Munkácson található. Honnan érkeznek a kis betegek? Mitől különleges a Tomatis-tréning?

− Egész Kárpátaljáról vannak kis pácienseink, valamint más megyékből is érkeznek hozzánk. A Tomatis-tréning egy francia orvosprofesszor, dr. Alfred A. Tomatis (1920-2001) majd fél évszázadon át gyűjtött tudományos felismerésein alapszik, és az általa megtervezett, kifejlesztett készülékekkel végezzük. Módszerét évtizedek óta sikeresen alkalmazzák világszerte, felfedezését, megfigyeléseit pedig elismerte, bizonyítottnak tekinti a párizsi Természet- és Orvostudományi Akadémia. Tréningünkkel összességében a fület, a központi idegrendszert, az agyat eddzük, azaz tanítjuk. A célirányosan végzett „edzés”, stimuláció hatására az agyban a gyengébb képességek megerősödnek. Így a későbbiekben majd bármikor használható készség alakul ki, mely egyúttal egy harmonikusabb személyiséget is eredményez.

− Van még kapacitásuk arra, hogy újabb gyerekeket fogadjanak a fejlesztési központjukban? Csak ukrán anyanyelvű gyermekekkel foglalkoznak?

− Ezen a területen nagyon kevés a rendelkezésre álló intézmény. Mi nem szoktunk nemet mondani a hozzánk fordulóknak. Az első konzultáción mindig részt veszek (Jevgenyija). Számunkra a legfontosabb a pontos diagnózis felállítása. Nincs nyelvi megkötöttség. Szlovákiából is van páciensünk. Viszont ha valaki egyáltalán nem ismeri az ukrán nyelvet, akkor megkérjük, hogy olyan ember kísérje őt el hozzánk, aki érti és beszéli ezt a nyelvet is. A gyermekek fejlesztéséhez viszont nincs szükség konkrétan az ukrán nyelv ismeretére.

− Milyen szakemberek foglalkoznak még a fejlesztési központban a gyerekekkel?

− Pszichológus, logopédus, speciális masszőr, a Tomatis-tréninggel én foglakozom (Jevgenyija). Minden foglalkozás a gyermekek fejlesztésére irányul. Bővebb információt Facebook-profilunkon találhatnak: https://www.facebook.com/yanholyatko.mk/.

− További kitartást kívánok Önöknek!

Bocskor Zita