A túl sok koffein mellékhatásai

A kávé és a tea nagyon egészséges, persze, mértékkel fogyasztva – a bennük található koffeintől jobb lesz a kedvünk, élénkíti az anyagcserénket, fizikai és szellemi teljesítményünket. Ugyanakkor ha túlzásba visszük, akkor káros következményei lehetnek.

Szorongás

A koffein köztudottan fokozza az éberséget, mivel blokkolja a fáradtságot okozó, adenozin nevű hormon hatását, az adrenalin hatását pedig fokozza. Nagy dózisban viszont idegességhez, szorongáshoz is vezethet – ha gyakran érzünk ilyesmit, akkor érdemes lehet csökkenteni a kávé-, illetve teafogyasztást.

Álmatlanság

A kávét legtöbben azért isszák, hogy ébren tudjanak maradni, ha azonban túlzásba viszik, akár krónikus álmatlanságot is okozhat, és ha el is tudunk aludni, alvásunk sokkal kevésbé lesz pihentető. Minél több koffeint viszünk be, annál nehezebben fogunk tudni elaludni, ami különösen az idősebb korosztályra igaz. Nem árt tisztában lenni azzal sem, hogy koffein nemcsak a kávéban és a teában van, hanem a kólában, bizonyos üdítőkben, energiaitalokban, sőt még egyes gyógyszerekben is.

Emésztési problémák

A reggeli csésze kávé sokaknál indítja be a bélmozgásokat, és afféle enyhe hashajtóként funkcionál. Éppen ezért nem meglepő, hogy a nagy mennyiségű koffeintől lágyulhat a székletünk, sőt hasmenésünk is lehet, és a refluxbetegek tüneteit is súlyosbíthatja. Ugyanakkor jó hír, hogy bár a köztudatban nem ez élt, több kutatás sem talált összefüggést a gyomorfekély kialakulása és a koffein között.

Az izmok pusztulása

Az arra hajlamosaknál a hosszú távú, nagy mennyiségű koffeinbevitel rabdomiolízist okozhat, amely a vázizomzat gyors pusztulásával, károsodásával, leépülésével járó betegség. Sok embernél egyáltalán nem jár tünetekkel, csak vér- vagy vizeletvizsgálat során derül ki, hogy baj van.