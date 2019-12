Ajándékozzunk élményt karácsonyra

Az ünnepi időszak beköszöntével sokaknak ismerős érzés lehet a mázsás stressz súlya, amikor kétségbeesetten járunk boltról boltra, hogy időben megtaláljuk szeretteink számára a legmegfelelőbb ajándékot, miközben a karácsony vészesen közeledik. Meglehet azonban, hogy csupán azért nem jutunk eredményre, mert nem jó szemmel keressük, mivel lephetnénk meg igazán családtagjainkat, barátainkat.

Mi a baj a tárgyi ajándékokkal?

A karácsonyi ajándékok célja elsősorban az, hogy örömöt okozzunk általuk másoknak. Praktikus okokból persze előfordul, hogy ekkorra időzítjük a nagyobb kiadást jelentő funkcionális eszközök beszerzését, mondván, hogy így összeköthetjük a kellemeset a hasznossal. Csakhogy, lássuk be, bármennyire is hasznos egy új konyhai robotgép, kapszulás kávéfőző vagy mosógép a régi helyett, azért ezek a tárgyak kevésbé hozzák lázba azokat, akik kapják. Igazán nagy hatást általában azokkal az ajándékokkal lehet elérni, amelyek személyesek, egyénre szabottak, illetve meglepetést okoznak.

A meglepetés egy egyszerű pszichológiai jelenségen, az újdonság varázsán alapszik. Amikor valamilyen új dologgal találkozunk, agyunk egyes régiói aktívabbá válnak, beleértve például a dopaminrendszert is. Maga a dopamin egy neurotranszmitter, avagy ingerületátvivő anyag, amelyet gyakran boldogsághormonként is emlegetnek. Részben ugyanis egyfajta örömérzetet vált ki, bár inkább úgy lehet ezt leírni, hogy még többet és többet szeretnénk abból az ingerből, amelynek hatására felszabadult a dopamin. Fontos hozzátenni, hogy a hatás csupán rövid távú, azaz a meglepetést okozó, igazán ötletes ajándékok is elsősorban az adott pillanatban váltanak ki nagy örömöt.

Ahhoz, hogy igazán boldogok lehessünk, a dopamin mellett két másik hormon, az oxitocin és a szerotonin is szükséges. Miközben viszont a dopamin felszabadulásához elegendő az újdonság ereje, az izgalom, addig utóbbi kettő már inkább az emberi kapcsolatokhoz köthető. Az oxitocint szerelemhormonnak is nevezik, mivel elsősorban érintések, ölelések hatására termelődik, és a személyes kapcsolatok megerősítéséhez járul hozzá. A szerotonin egyik legfőbb forrása pedig éppen a másokhoz fűződő, jelentőségteljes kapcsolatokban rejlik. Önmagában a dopamin csupán egyszerű, átmeneti örömöt vált ki. Elég csak arra gondolni, milyen hamar elmúlik például a csokoládé vagy a vásárlás okozta boldogság, elvégre ezek is elsősorban a dopaminrendszerre, illetve agyunk jutalmazó rendszerére hatnak.

Adjuk magunkat, ajándékozzunk élményt!

Még a legdrágább, legcsillogóbb ajándéknál is többet ér, ha valamilyen emlékezetes, újszerű élménnyel ajándékozzuk meg szeretteinket. Bármilyen tevékenység szóba jöhet, amely egyszerre jelent újdonságot és örömteli, közös kedvtelést a résztvevők számára. Szervezzünk közös színházlátogatást vagy wellnesshétvégét, de még jobb, ha valamilyen aktív kikapcsolódásra tudjuk rávenni családtagjainkat, barátainkat. A lehetőségek sora szinte végtelen, lényegében csak a fantáziánk szabhat határt annak, mivel lepjük meg a másikat. Természetesen nem kell pont karácsonyra időzíteni a programot, elég, ha a belépőjegy vagy egy saját készítésű meghívó kerül a fa alá.

Fontos szempont, hogy olyan eseményt ötleteljünk ki, amely újszerű élményt jelent a megajándékozott személy számára, egyszersmind passzol a személyes érdeklődéséhez. Vannak például, akik szívesen töltik idejüket kreatív tevékenységekkel, így számukra kifejezetten vonzó lehet valamilyen kézműves vagy egyéb alkotó foglalkozás. Mások rajonganak az akciódús, adrenalintermelést beindító élményekért, mint a tandemugrás és az egyéb extrém sportok kipróbálása. A paletta rendkívül széles, de mindaddig, amíg odafigyelünk szerettünk igényeire, lényegében nem nyúlhatunk mellé semmilyen közös programmal. Ellentétben a tárgyi ajándékokkal, egy ilyen meglepetés garantáltan emlékezetes marad, illetve a dopamin mellett az oxitocin és a szerotonin felszabadulását is elősegíti, azaz végeredményben nagyobb örömöt vált majd ki.