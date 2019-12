Alacsony vérnyomás tünetei és kezelése

Mi az alacsony vérnyomás?

Krónikusan alacsony vérnyomásról beszélhetünk, ha a vérnyomás első, azaz szisztolés értéke tartósan nem haladja meg a 100 Hgmm-t. Fontos megkülönböztetni a helyzetváltozatás kapcsán esetlegesen fellépő vérnyomáseséstől (orthostaticus hypotonia). Ilyenkor a fekvés után mért nyugalmi értékhez képest felállást követően a szisztolés vérnyomás legalább 20 Hgmm-rel, a “per” érték (diasztolés vérnyomás) legalább 10 Hgmm-rel lesz alacsonyabb.

Tünetek: fáradékonyság, depresszió, alvászavar, fejfájás, szédülés, szapora pulzus, eszméletvesztés, izzadás, émelygés, koncentrációs zavar, fülzúgás, látászavar, csökkent teljesítőképesség, ájulás, homályos látás, hideg végtagok, kábultság, szemkáprázás

Az alacsony vérnyomás előfordulása

A tartósan alacsony vérnyomás elsősorban fiatalok betegsége. Ezzel ellentétben a helyzetváltoztatás kapcsán fellépő, ún. orthostaticus (függőleges) hypotonia a 65 évnél idősebbek 25 százalékát érinti.

Az alacsony vérnyomás okai

Az alacsony vérnyomásúak körében a leggyakoribb forma, az úgynevezett esszenciális vagy primer forma. Ilyenkor a betegség okát pontosan nem lehet megállapítani. Legtöbbször családi halmozódást mutat, leginkább vékony alkatú, magas fiatal hölgyeket érint, a fizikai aktivitás hiánya és a stressz növeli az előfordulás gyakoriságát. Számos olyan alacsony vérnyomásos panasz létezik, ahol ismerjük a betegség kialakulásának pontos okát. Ilyenek a hormonális eredetű hypotoniák, melyek például pajzsmirigy-alulműködésben, mellékvese-elégtelenségben, agyalapimirigy-elégtelenségben alakulnak ki. De lehet szíveredetű is a probléma, ilyennel találkozunk aortaszűkületben, szívelégtelenségben, bizonyos ritmuszavaroknál, a szív működését akadályozó szívburokgyulladásnál. Fertőzések, mérgezések esetén is lehet tünet az alacsony vérnyomás. Hosszan tartó fekvés után gyakran lehet alacsony vérnyomásos panaszokkal találkozni.

Bizonyos gyógyszerek is okozhatnak alacsony vérnyomást. Leggyakoribb a vérnyomáscsökkentők, vízhajtók túladagolása, de ritmuszavar elleni szerek, pszichiátriai gyógyszerek, szívgyógyszerek is okozhatnak ilyet, különösen, ha más hasonló hatású szerekkel együtt adják őket. Helyzetváltoztatáshoz kötött alacsony vérnyomás a fentiek bármelyikében előfordulhat, ezeken felül még kísérheti a súlyos visszértágulatot, illetve trombózis utáni szindróma része lehet. A leggyakoribb azonban azokban a cukorbetegekben, akiknél a tartósan magas vércukorszint idegrendszert károsító hatása a vegetatív idegrendszer szabályozásának e részét támadta meg. Ilyenkor a nyugalmi vérnyomás alacsony, normális vagy akár magas is lehet.

Az alacsony vérnyomás tünetei

Alacsony vérnyomás esetén elsősorban az agyi keringés zavarait észleljük, mely szédülés, kábultság, látászavar, fejfájás, ájulás formájában jelentkezhet. A rosszullétet a szimpatikus idegrendszer kompenzációja követi, mely szapora szívveréssel, hideg, sápadt végtagokkal, émelygéssel, izzadással jár. Alacsony vérnyomás tartós fennállása esetén a teljesítőképesség csökkenése, fáradékonyság, hosszan tartó reggeli ébredés, koncentrációzavar léphet fel. További panasz lehet az alvászavar, a depresszió, a fejfájás, a fülzúgás is. Helyzetváltoztatáshoz kötött alacsony vérnyomásnál fekvésből történő felálláskor jelentkezhet szemkáprázás, szédülés, homályos látás, ájulás. A helyzetváltoztatás kapcsán kialakult alacsony vérnyomás különösen súlyos formája, amikor a rosszullét tünete szívmegállás, melyet eszméletvesztés kísér.

Az alacsony vérnyomás diagnózisa

A vizsgálatokat, mint minden egyéb betegségnél, itt is az illető panaszainak részletes kikérdezésével kell kezdeni. Fontos tudni, milyen gyógyszereket szed, esetleg ezek kombinációja okozhatja-e panaszait. Társbetegségei is hajlamosíthatják alacsony vérnyomásra. Ezután a részletes vizsgálat következik, ahol tapintással, hallgatózással, kopogtatással szerez az orvos általános benyomást a páciensről. A műszeres vizsgálatok ezután következnek. Legkézenfekvőbb egy 24 órás vérnyomásmonitor felhelyezése, hiszen előfordulhat, hogy csak bizonyos napszakokban alacsony a vérnyomás, máskor lehet normális vagy akár magas is. A vérnyomás-monitorozás fontos része, hogy a páciens a vizsgálat alatt napi tevékenységéről naplót vezet.

A helyzetváltoztatáshoz kötött alacsony vérnyomást a rendkívül egyszerű, ún. Schellong-teszt elvégzésével vizsgálhatjuk: 10 perces fekvés után 10 perces állás következik, eközben percenként vérnyomást és pulzust mérünk. Normál esetben a vérnyomás első értéke (szisztolés) kevesebb, mint 20 Hgmm-rel, második értéke (diasztolés) kevesebb, mint 10 Hgmm-rel csökken.

Az alacsony vérnyomás kezelése

Ha ismerjük a kiváltó okot (például gyógyszer-mellékhatás), annak kiküszöbölésével oki kezelést végezhetünk. Ennek hiányában tüneti kezelésre szorítkozunk. Általánosságban az alacsony vérnyomás tüneteinek enyhítésére jól beválik a fokozott só- és folyadékfogyasztás (2-3 l/nap). Fontos, hogy az étkezések (különösen a reggeli) ne legyenek túl bőségesek. Ha nincs szívelégtelenség, javasolt a napi nátriumbevitelt 5-10 mg-mal a szokásos dózis fölé emelni, ennek legegyszerűbb módja a sósabb ételek fogyasztása. Sporttal a keringés javul, így a panaszok is enyhülhetnek. Ha éjszaka alváskor a felsőtestet kissé megemeljük, az éjszakai vizelet mennyisége csökkenhet, így a reggeli helyzetváltoztatással kapcsolatos vérnyomásesés valószínűsége is kisebb lesz.

Segíthet az ágynyugalomból való lassú, fokozatos felkelés, kompressziós gyógyharisnya viselése. Ha állás közben érzékelhetőek a vérnyomásesés első jelei, azonnali segítség lehet a lábak keresztezése, vagy a leguggolás. Gyógyszerek alkalmazása igen ritka a gyakori nem kívánt mellékhatások miatt. Az egyik gyógyszercsoport a vénás tónust fokozza, ezzel a vér visszaáramlását segíti, ide tartoznak az ergotamin-származékok. A másik típus a vegetatív idegrendszer szimpatikus tónusát fokozza, ezek az adrenalin-, noradrenalin-származékok. A harmadik gyógyszercsoport a vesékben történő nátriumion-visszatartás révén emeli a keringő vér mennyiségét, ilyen például a fludrocortison.

Az alacsony vérnyomás gyógyulási esélyei

A gyógyulási esély az alapbetegségtől függ. Ha gyógyszerhatás vagy csökkent folyadékbevitel okozza a vérnyomásesést, illetve az alacsony vérnyomással járó panaszokat, általában könnyen rendezhető a probléma.

Az alacsony vérnyomás megelőzése

A hosszan tartó ágynyugalmat követő helyzetváltoztatással összefüggő vérnyomásesést csökkenteni lehet, ha az ágyban ápolt beteget mindennap, rendszeresen felültetik bizonyos időre. Különösen idősek esetében fontos a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, emellett az alkoholfogyasztás mérséklése vagy elhagyása.

Hasznos tudnivalók

Tünetek hiányában az alacsony vérnyomás önmagában nem tekinthető betegségnek, gyógyítása szükségtelen. A magasvérnyomás-betegség gyógyszeres kezelésének megkezdésekor gyakran fordul elő átmeneti fáradtság, levertség, felálláskori megszédülés. Ezt a vérnyomás hirtelen normális értékre való csökkentése okozza. A betegek többségének szervezete néhány hét alatt megszokja az alacsonyabb vérnyomást, és a panaszok megszűnnek. Amennyiben a gyógyszeres kezelés megkezdése után egy hónappal is fennállnak a tünetek, esetleg hirtelen felálláskor ájulás következik be, tanácsos orvoshoz fordulni, mert a gyógyszeres kezelés valószínűleg módosításra szorul.

Alacsony vérnyomás vagy hirtelen vérnyomásesés kapcsán fellépő eszméletvesztéskor a beteget azonnal fektessük hanyatt, és mindkét alsó végtagját emeljük fel.