Amikor Európa ege hőlégballonokkal volt tele

Joseph-Michel Montgolfier már gyerekkorában is sokat álmodozott, valamikor az 1780-as évek elején épp a tűzhely mellől figyelte, amint felesége teregeti a frissen mosott ruhákat, és észrevette, ahogyan a meleg levegő felfelé emeli a száradó, a kor divatjának megfelelő, hatalmas szoknyákat. A kutató, felfedező lelkületű Joseph családja több generáció óta papírgyártással foglakozott, ezért rengeteg alapanyag állt rendelkezésére, amikor egyik testvérével, Jacques-Etiennel kísérletezni kezdtek a forró levegővel és papírzsákokkal.

Először vízgőzzel próbálták magasba emeltetni zsákokat, de a kihűlő vízgőz kicsapódott és átnedvesítette a papírt.

Amikor rájöttek, miként béleljék a papírt és hogy a levegőt melegen tudják tartani a magasban is, ha szalmát és gyapjút égetnek a zsák alján lévő nyílásnál – feltalálták a hőlégballont. Több sikeres tesztelés után, az első nyilvános kísérletre a dél-franciaországi Annonay városa mellett, szülővárosuk közelében került sor, 1783. június 4-én. A ballon 2000 méterig emelkedett és kb. 10 percig fent is maradt a levegőben, ami azon nyomban híressé tette a Montgolfier fivéreket. Jacques-Étienne Montgolfier jó üzleti érzékének köszönhetően hamarosan támogatót is szerzett a további fejlesztésekhez, egy sikeres tapétagyártó személyében.

Az új repülő szerkezet híre természetesen eljutott Párizsba, XVI. Lajost és Marie Antoinette-et is kíváncsivá tette. A Montgolfier-fivérek szeptember 19-én a királyi pár szeme láttára engedték útjára az első olyan hőlégballont, amely kosarában már élőlények is utaztak: egy kacsa, egy juh és egy kakas lettek az első utasok. Mivel a kis hősök túlélték a kísérletet, be is kerültek a király udvartartásába. A ballon pamutvászonból készült, Le Réveillon-nak hívták a mecénás után, és papírból készült arany virágokkal, állatövi jegyekkel és napokkal díszítették, szimbolizálva a francia uralkodót. A rokokó divatjának megfelelően nem fukarkodtak a dekorációval. Volt azért egy kis malőr felszállás közben, a ballon elszakadt, és gyorsan össze kellett varrnia.

1783-as év még egy szenzációt tartogatott, emberek is felmerészkedtek a levegőbe. A király úgy döntött, hogy az első, személyzettel is rendelkező hőlégballon két elítélt bűnözőt fog a magasba repíteni. Pilâtre de Rozier, egy fiatal orvos azonban Polignac hercegnő segítségét kérte, hogy befolyását felhasználva győzze meg az XVI. Lajost, hogy inkább őt és Francois d’Arlandes márkit válassza ehhez a fantasztikus eseményhez. 1783. november 21-e, Európa történetének kulcsfontosságú dátuma: az ember repülni kezdett. Ez elsőre 25 percig tartott, ezalatt kb. 7,5 km-t sikerült megtenni, és a jeles alkalomnak az amerikai követ, Benjamin Franklin is megfigyelője volt. A levegőt meghódító találmány a Montgolfier fivéreknek hírnevet és nemesi címet hozott. A papírgyár pedig ma is létezik. Étienne egyik lánya, Alexandrine feleségül ment Barthélémy de Canson-hoz, aki Étienne 1799-es halála után átvette a manufaktúra vezetését. Canson még ma is az egyik legjelentősebb, művészi papírt gyártó cég. A logójuk pedig a család büszkeségét, egy hőlégballont ábrázol.

A 18. század második felében még számos hasonló kísérlet zajlott. 1785. január 7-én két kalandor, a francia feltaláló, Jean-Pierre Blanchard és amerikai társa, az utazást jelentős összeggel támogató orvos-tudós, John Jeffries a történelemben elsőként átrepülték a La Manche csatornát. Az út kétharmadán túl voltak, amikor a francia partok közelében a hőlégballon veszélyesen zuhanni kezdett, ekkorra azonban már mindhárom ballasztként használt homokzsáktól megszabadultak, így nem maradt más választásuk: fokozatosan meg kellett szabadulniuk a tartozékoktól és a rakománytól, ám kiderült, hogy ez nem elég, kabátjuktól és nadrágjuktól is megszabadultak. Hogy ne egy szál alsónadrágban fejezzék be az utat, magukra kapták mentőmellényüket.

Hamarosan bekövetkezett az első tragédia is. 1785. június 15-én Rozier is szerette volna átrepülni a La Manche-csatornát. A kortárs beszámolók szerint a ballon felgyulladt, hirtelen zuhanni kezdett, amit utasa nem élt túl. Ez persze nem szegte az emberiség kedvét, a 19. századi égbolt hőlégballonokkal volt tele. 1900-ban, amikor Zeppelin feltalálta a merev vázas, irányítható léghajótípust, a hőlégballonozás még olimpiai szám volt.

