Az asztmát sokan csak az asztmás rohammal azonosítják: a beteg hirtelen befullad, nem kap levegőt, zihál, inhaláló készülékre van szüksége, amitől jobban lesz. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, az asztmának ennél sokkal több arca van.

Az asztma a légutak gyulladásával járó krónikus betegség, amely nem egyik napról a másikra alakul ki. Dr. Potecz Györgyi tüdőgyógyász, allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa elmondta, hogy az asztmára kezdeti jelek figyelmeztetnek – épp úgy, ahogyan a már diagnosztizált betegek számára is vannak jelek, amelyek állapotuk rosszabbodására utalnak.

Nem természetes, ha valaki a busz után futva zihál

Az asztmatünete is lehet, ha valaki könnyen kifullad, és gyakran elsőként jelzi a betegséget a terhelésre jelentkező nehézlégzés. Intő jel lehet, ha a gyermek nem szívesen vesz részt a fogócskában, a futkározásnak gyakran zihálás, köhögőroham vet véget. Asztma felnőttkorban is kialakulhat: nem pusztán az állóképesség hiánya, ha már enyhe mozgásra is fújtatva vesszük a levegőt. A túlsúly gyakran elfedi a betegséget, az érintettek úgy gondolják, hogy a séta közbeni fújtatás kizárólag a pluszkilók cipelésének következménye, valójában pedig az asztma tünetei jelentkeznek náluk.

Éjszakai köhögőrohamok

Fekvő helyzetben köhögésre ingerelhet például allergia miatti krónikus orrmelléküreg-gyulladás is, ilyenkor a hátsó garatfali csorgás miatt jelentkező köhögés nem hagyja aludni a beteget. Gyakran okozza reflux, amikor a gyomorból a nyelőcsőbe visszajutó savas gyomornedv irritálja a torkot, emiatt köhögési ingert vált ki. Az éjszakai köhögőrohamok pedig gyakran az asztma első jelei, ezért sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha nem fordulunk orvoshoz, akkor nemcsak a kialvatlanságot kockáztatjuk, de az alapbetegség is egyre súlyosabbá válhat.

Mi történik, ha orvoshoz fordulunk?

Ha asztmára utaló tüneteink vannak, tüdőgyógyász tud segíteni a kezelésben. Ismétlődő köhögési rohamok és terhelésre jelentkező nehézlégzés kapcsán első körben biztosan szükség lesz légzésfunkciós vizsgálat elvégzésére, melynek segítségével képet kaphat a tüdő állapotáról. Ha a kivizsgálás során bebizonyosodik, hogy a panaszokat asztma okozza, akkor a kezelőorvos személyre szabott kezelést állít össze. Az időben elkezdett kezeléssel tüneteink teljesen meg tudnak szűnni. Az asztma nem gyógyítható, de kezelhető, a betegek egészséges társaikhoz hasonlóan jó életminőséget tudnak elérni a megfelelő kezeléssel.

Örökre gyógyszert kell majd szednem?

“Az asztma kezelése lépcsőzetes felépítésben történik, elsősorban a tünetek határozzák meg, hogy milyen rendszerességgel milyen gyógyszereket kell szednie a betegnek. A fél- egy évenkénti kontroll alkalmával az aktuális állapot függvényében a kezelés le- és felfelé is módosítható, tehát emelni és csökkenteni is lehet a szükséges gyógyszerek mennyiségét. Nem kell tehát örökre ugyanazokat a gyógyszereket szedni, folyamatos kontroll mellett állítjuk be az a mennyiséget, amellyel a beteg tünetmentesen élhet és sportolhat is” – magyarázza dr. Potecz Györgyi.