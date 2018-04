Az energiaital negatív hatásai

Energiaitalt főként szellemi és fizikai teljesítményt növelő hatása miatt fogyasztanak az emberek, sokan azonban üdítőitalként tekintenek ezekre az élénkítőkre, ami egészségügyi szempontból egyáltalán nem szerencsés.

Az energiaitalok nemcsak koffeint tartalmaznak, hanem egyéb, a koffein hatását felerősítő összetevőket is. Élettani szempontból a szervezetnek egyáltalán nincs ezekre szüksége, így fogyasztásuk nem indokolt, bár önmagukban nem is veszélyesek. Ezek a mesterséges összetételű szénsavas italok változó mennyiségben és kombinációban koffeint, cukrot vagy édesítőszert, taurint, glükuronolaktont, valamint B-vitaminokat, és olykor különböző növényi kivonatokat is tartalmaznak. Az energiaitalok nem keverendőek össze a sportitalokkal, amelyek fogyasztása a fizikai igénybevételt követően pótolja az energiát, a vizet és az elektrolitokat a szervezetben.

Koffein és cukor

Energiaitalok fogyasztásával könnyen túladagolható a koffein, a túlzott bevitel pedig fokozott szívverést, mellkasi fájdalmat, hasmenést, erős hányingert és hányást, szédülést, dehidratációt, valamint nyugtalanságot és ingerlékenységet, esetenként pánikrohamot is okozhat. Mivel a koffeinérzékenység egyénileg eltérő, ezért a túladagolás akár életveszélyes szívritmuszavart is okozhat fiatalok, szívbetegek és magas vérnyomásban szenvedők esetében. Alkohollal vagy drogokkal együtt fogyasztva a kockázat még inkább magas.

A hosszú távú fogyasztás árthat a szívnek és az érrendszernek, a fejlődésben lévő gyermeki szervezet számára pedig mindenképpen káros. Egy 25 kilogramm testsúlyú gyermek esetében már egy kisebb doboz energiaital elfogyasztása is egészségügyi kockázattal jár. Várandós nők és szoptató anyák esetében a túlzott koffeinbevitel károsan hat a magzatra, illetve a csecsemőre.

Az energiaitalokkal összefüggő egészségügyi kockázatok többségükben a koffeintartalomból adódnak, de egyes típusok rendkívül sok cukrot is tartalmaznak, ami növeli az elhízáskockázatát, és fogszuvasodást is okozhat. Fontos megjegyezni, hogy ezek az italok egyáltalán nem helyettesítik a napi folyadékbevitelt. Az intenzív fizikai aktivitás alatt – különösen melegben – fogyasztott energiaital súlyos folyadékhiányos állapothoz és szívritmus zavarhoz vezethet.

Gyógyszerre tilos!

Fiataloknak sem ajánlatos éveken át éjszakába nyúlóan elhúzni a tanulást energiaitalok és kávé felváltott fogyasztásával. Az így előidézett mesterséges pörgés ugyanis megterheli a szervezetet, a megszerzett extraenergia pedig hamar kimerül. Felborul a normál életritmus, a szervezet pedig nem tud regenerálódni, ami újabb és újabb energiaitalok fogyasztására késztet, létrehozva így egy ördögi kört. Ezzel szemben az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás, a kellő mennyiségű vízfogyasztás és a megfelelő mennyiségű alvás kiegyensúlyozottá teszi a szervezetet, amelynek így kellő mennyiségű energia áll a rendelkezésére.

Az energiaitalok a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek működésére is rossz hatással vannak: akik magas vérnyomás-betegségben szenvednek, a hirtelen rájuk törő fáradtságon semmiképp se energiaital fogyasztásával segítsenek. Számukra a rendszeres testmozgás ajánlott, amely tartósan normalizálhatja a vérnyomást. Ezen belül a súlyzós gyakorlatok helyett mindenképpen a kardió edzéseket kell választani. Az energiaitalokat ezen felül más gyógyszerekkel, alkohollal, étrend-kiegészítőkkel, kábítószerekkel, egyéb tudatmódosító szerekkel sem szabad együtt fogyasztani, mert a következmények rendkívül károsak lehetnek.