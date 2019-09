Az internet is hatással van a helyesírásunkra

A Magyar helyesírás szabályai 12., legfrissebb változatát 2015-ben adták ki. A professzionális írásbeliség mint a könyvnyomtatás, újságírás mellett a köztudatba is egyre jobban beleivódik a kézikönyvben foglaltatott szabályok betartása – derül ki a Kossuth Rádió Napközben című műsorából.

Az új helyesírási szabályok megalkotására a folyamatosan „termelődő” új kifejezések, jelenségek miatt van szükség, hiszen ezek újabb és újabb szabályok születését vonják maguk után. A változtatásokon egy közel negyvenfős bizottság dolgozik, melynek tagjai közt az első osztályú nyelvészek mellett a különböző szakterületek képviselői is jelen vannak – derül ki Laczkó Krisztina Renáta, az ELTE egyetemi docensének beszámolójából.

A szakterületek képviselőinek fontos szerepük van a szaknyelv helyesírási szabályainak megalkotásában. Sok esetben nem is a nyelvi viszonyok határozzák meg az adott fogalom helyesírását, hanem

az adott tudományterület bizonyos szakmai tényállásai, mint például a sárgarigó és a fekete rigó fogalom esetében. Ha nyelvtanilag vizsgáljuk meg a két fogalmat, különbséget csak a helyesírásban találunk. Ez azért van, mert a két madár rendszertani besorolása nem egyezik meg.

Az internet világa is befolyásolja a helyesírást.

– tudtuk meg a ELTE bölcsésztudományi karának docensétől. „Messengeren én is teljesen másképp írok, másképp fogalmazok, és ez a helyesírásomra is vonatkozik” – tette hozzá.

Véleménye szerint ez teljesen rendben is van, hiszen az interneten, a közösségi oldalakon egy teljesen más nyelvi közeget használunk. Ott teljesen más szabályok uralkodnak. Mindössze arra kellene felhívni a fiatal generáció figyelmét, hogy tartsa szem előtt, hogy épp milyen kommunikációs szituációban van, és a helyzet által megkövetelt szabályokat is tartsa tiszteletben az igényesség és saját boldogulása érdekében.

Laczkó Krisztina Renáta felhívta a figyelmet arra is, hogy fontos, lapozzuk a Magyar helyesírás szabályai 2015-ben kiadott példányát, illetve a Magyar helyesírási szótárat is, hogy ne okozzon gondot számunkra adott fogalmak külön- vagy egybeírása, illetve az j vagy az ly helyesírási szabályainak alkalmazása.