Az ölelés jótékony hatásai

Akkor szoktunk átölelni másokat, amikor izgatottak, boldogok vagy szomorúak vagyunk, illetve megpróbálunk vigaszt nyújtani. Kutatások kimutatták, hogy az ölelés egészségesebbé és boldogabbá tesz bennünket. Az ölelés az egyik leghatékonyabb, legpozitívabb emberi megnyilvánulás. De mennyire van szükségünk belőle?

Ha átölelünk valakit, azonnal melengető, kellemes érzést tapasztalunk, de a tudósok szerint az ölelés előnyei ezt messze meghaladják. Az ölelésről a leghíresebb kutatást egy magyar tudós, Nagy Emese, a Dundee Egyetem pszichiátere készítette. A sportrajongó orvos arra volt kíváncsi, hogy a különböző nemzetekből és kultúrákból származó versenyzők hogyan osztják meg spontán módon egymás között az örömüket és fejezik ki az elismerést mások irányában. Ráadásul meg szerette volna mérni mindezt. Végül egy meglepő, de mégsem váratlan felfedezésre jutott, amelyet a Journal of Ethology folyóiratban ismertetett.

A 2008-as pekingi olimpia felvételeit elemezte 21 sportág döntőjéről. Összesen 188 ölelést vizsgált meg képkockáról képkockára, amelyekben 32 ország versenyzői, az edzőik és az ellenfeleik voltak a résztvevők. A sportolók és társaik nemétől, nemzeti hovatartozásától és származásától függetlenül az ölelés átlagosan körülbelül három másodpercig tartott. Az eredmények megerősítették azt az elképzelést, hogy a három másodperces intervallumok az élet alapvető időegységei, amelyek meghatározzák az éppen megélt pillanat felfogását. “Számos alapvető élettani esemény, például a levegővétel és a kilégzés is körülbelül 2-3 másodpercig tart” – mutatott rá a kutató.

Szerinte az olimpia tökéletes példája volt annak, hogy az emocionálisan feltöltődött emberek, hogyan akarják az érzéseiket megosztani másokkal. Ez egy közös pillanat, amelynek világosan meg tudták jelölni a kezdetét és végét. “Érdekes volt látni, hogy kultúrától, nemzetiségtől vagy nemtől függetlenül mindannyian megosztották a pillanatot egy öleléssel, függetlenül attól, hogy boldogságot fejeztek-e ki, vagy vigasztaltak. A kutatásunk kimutatta, hogy ezeket az érzéseket át lehet adni egy másik embernek, hogy az egy közös élmény legyen. Ezek a pillanatok növelhetik a további tapasztalatok, élmények megosztásának valószínűségét, a további tevékenységek összhangba hozását, ami végül az együttlét érzéséhez vezethet az emberek között” – mondta Nagy Emese a The Telegraph-nak. Más kutatások szerint az ölelésnek azonban egy sor további pozitív hatása is van.

Az ölelés csökkenti a stresszt

A tudósok azt állítják, hogy az érintés révén történő támogatás csökkentheti a megnyugtatott személyben a stresszt. Ráadásul a stressz szintje a megnyugtatóban is alacsonyabbá válhat. Egy kísérletben húsz heteroszexuális párt vizsgáltak. A férfiakat kellemetlen áramütés érte, miközben a párjuk fogta a karjukat. Kiderült, hogy a nők agyának stresszel kapcsolatos területei csökkent aktivitást mutattak, míg az anyai viselkedés jutalmazásával összefüggő területek nagyobbat. Amikor valakit vigasztaló szándékkal átölelünk, az agyunk hasonló reakciót mutathat.

Az ölelések megvédhetnek a betegségektől

Egy több mint 400 felnőttet érintő kutatás során megállapították, hogy az ölelés csökkentheti a megbetegedés esélyét. A nagyobb támogatást kapó emberek ugyanis kevésbé voltak betegek, illetve, ha meg is betegedtek, a tüneteik kevésbé voltak súlyosak, mint azoknál, akik kevesebb támogatást kaptak, vagy teljesen nélkülözniük kellett az öleléseket.

Az ölelés javíthatja a szív egészségét

Egy vizsgálatban a tudósok körülbelül 200 felnőttet két csoportra osztottak. Az egyik csoportban a romantikus partnerek egymás kezét tartották 10 percig, majd 20 másodperces ölelés következett. A másik csoportban a romantikus partnerek csak csendben ültek 10 percig és még 20 másodpercig. Az első csoportban a vérnyomás és a pulzus csökkenése nagyobb volt, mint a másodikban. Azaz a szeretetteljes kapcsolat jó hatással lehet a szív egészségére.

Az ölelés boldogabbá tehet

A HealthLine portál cikke szerint az oxitocin egy olyan vegyi anyag a testünkben, amelyet a tudósok néha “ölelkezéshormonnak” hívnak. Ennek az az oka, hogy az oxitocin szintje megemelkedik, amint valaki mást átölelünk, megérintünk vagy közel ülünk hozzá. Az oxitocint összefüggésbe hozzák a boldogsággal és a stressz mérséklődésével is. A tudósok azt is megállapították, hogy ez a hormon erős hatással van a nőkre, mert körükben csökkenti a vérnyomást és a norepinefrin stresszhormon szintjét. Egy másik tanulmány pedig rámutatott, hogy az oxitocin előnyei azoknál a nőknél a legerősebb, akiknek jó a párkapcsolatuk, és gyakrabban ölelik meg romantikus partnerüket. De akkor is megfigyelték az oxitocin pozitív hatásait, amikor az anyák szorosan tartották csecsemőjüket.

Az ölelés segít csökkenteni a félelmeket

Vizsgálatok kimutatták, hogy az érintés csökkentheti az alacsony önértékelésű emberek szorongását. Öleléssel meg lehet akadályozni, hogy elszigeteljék magukat, és a halállal foglalkozzanak. Kiderült, hogy még egy élettelen tárgy – például egy plüssmackó – megérintése is segíthet csökkenteni az emberekben a létezésükkel kapcsolatos félelmet.

Az ölelés segíthet csökkenteni a fájdalmat

Az érintés bizonyos formái csökkenthetik a fájdalmat. Az egyik vizsgálatban fibromialgiában szenvedő embereken hatféle terápiás érintéses kezelést végeztek. Mindegyik kezelés során finoman megérintették a bőrüket. A résztvevők az életminőségük javulásáról és a fájdalom csökkentéséről számoltak be. Az ölelés a másik érintési forma, amely segíthet csökkenteni a fájdalmat.

Az ölelés segít kommunikálni másokkal

A legtöbb emberi kommunikáció verbálisan vagy arckifejezések útján zajlik. Az érintés azonban egy másik fontos módja annak, hogy az emberek üzeneteket adhassanak át egymásnak. A tudósok azt találták, hogy különféle testrészeinek megérintésével egy idegen is képes az érzelmek – a harag, a félelem, az undor, a szerelem, a hála, a boldogság, a szomorúság és az együttérzés – széles skáláját kifejezni egy másik ember számára. Az ölelés pedig nagyon megnyugtató kommunikációs érintés.

Hány ölelés szükséges?

Virginia Satir, a híres amerikai családterapeuta szerint napi négy ölelésre van szükségünk a túléléshez, napi 8 ölelésre az önfenntartásunkhoz, de 12 ölelésre a fejlődéshez. Bár ez sok ölelésnek tűnik, de úgy látszik, hogy ölelésből soha sincs elég. Sajnálatosan a modern társadalmakban olyan konvenciók uralkodnak, hogy ne érintsük meg azokat, akik nincsenek közvetlen kapcsolatban velünk. Pedig úgy tűnik, hogy komoly haszna lehetne, ha valamivel több lenne a fizikai érintkezés egymás között. Amíg ez nem változik meg, gondoljunk arra, hogy a tudomány bebizonyította: a hozzánk legközelebb állók átölelése, akár egy levegővételnyi időre is, különösen pozitív hatással lehet az agyunkra és a testünkre.

Végül még valami. Az emberek 92 százaléka a repülőtereken találkozó párok megfigyelése alapján jobbról ölel. Olyan ez, mint a jobbkezesség és a balkezesség. De a fenti hatások (amelyek a lelkünknek időnként segítenek repülni) akár jobbról, akár balról elérhetők.