Az olívaolaj ennyi mindenre jó

Mindig jó, ha a konyhában kéznél van egy üveg jó minőségű olívaolaj, mivel ez az alapanyag egyáltalán nem csak étkezési célokra használható. Jóval sokoldalúbb, mint elsőre gondolnánk.

Bőrradír

Keverjünk össze barna cukrot vagy sima kristálycukrot annyi olívaolajjal, hogy paszta állagú keveréket kapjunk. Ezzel nagyszerűen radírozhatjuk a testünket a zuhany alatt. Kedvenc illóolajunkból is tehetünk bele néhány cseppet.

Hidratáló

Ha a téli időszakban extrán kiszárad a kezünk vagy a lábunk, akkor fürdés után masszírozzunk bele egy kevés olívaolajat. Vegyünk fel egy vastag zoknit vagy kesztyűt, és aludjunk így – reggelre pihe-puha lesz a bőrünk.

Hajtápláló

Öntsünk a tenyerünkbe egy kevés olajat, és alaposan masszírozzuk át vele a fejbőrünket és a tincseinket. Fésüljük át egy ritka fogú fésűvel, majd hagyjuk rajta egy-két órán át, aztán alaposan mossunk hajat a kedvenc samponunkkal.

Macskaápolás

Egy kevéske olívaolaj segítheti a cicákat, hogy a tisztálkodás során az emésztőrendszerükbe került szőrszálak golyóvá álljanak össze. Ráadásul még a szőrük is fényesebb lesz tőle.

Ha elakad a cipzár

Ha egy csizmán, kabáton nehezen jár a cipzár, egyszerűen csepegtessünk a fogaira néhány csepp olajat. Figyeljünk rá, hogy tényleg nagyon kevés kell belőle!

Sminklemosó

Ha éppen elfogyott a sminklemosónk, akkor sem kell aggódnunk. Sima olívaolajjal is leszedhetjük a sminket, ráadásul még a bőrünket is hidratálja. Emellett abban is biztosak lehetünk, hogy semmiféle nem kívánatos vegyszer nem szívódik fel a bőrünkön keresztül.

Napégésre

Friss égésre semmiképp se tegyünk olajat, viszont két-három nappal utána jó ötlet ezzel hidratálni a bőrt, mert segít megelőzni a hámlást és gyorsítja a regenerálódást is.

Fabútorok szépítésére

Keverjünk össze két rész olívaolajat egy rész citromlével. Csepegtessünk belőle egy keveset egy puha textilre, és alaposan töröljük át vele a fafelületet. Megakadályozza a fa kiszáradását, és segít elrejteni az apró karcolásokat, repedéseket.