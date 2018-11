Az úszás ezért egészséges

A szakértők egészségünk megőrzése érdekében heti 150 perc mérsékelt vagy 75 perc erőteljes intenzitású testmozgást javasolnak. Az úszás szinte minden korosztályban az egyik legjobb választás, mert nemcsak sok kalóriát éget, hanem az ízületeket is kíméli.

Megdolgoztatja az egész testet

Az úszás anélkül emeli meg pulzusunkat, hogy túlságosan nagy stresszt róna testünkre. Tónusosabbá teszi az izmokat, erősít, növeli az állóképességet. Ráadásul nem unalmas, hiszen többfajta úszásnem is létezik, amelyet kedvünkre váltogathatunk, és mindegyik más izomcsoportra fókuszál. Keringésünkre is jó hatással van, erősíti a szívet és a tüdőt, ezenkívül segíthet kordában tartani a vérnyomást és a vércukorszintet.

Krónikus betegséggel élőknek is ajánlott

Az úszás biztonságos edzési módszer akkor is, ha arthritiszünk van vagy valamilyen sérülésből épülünk fel, ahogyan ízületi problémákkal küzdőknek, súlyfelesleggel rendelkezőknek is érdemes próbálkoznia vele. Az asztmásoknak is jót tesz, mivel segít növelni a tüdőkapacitást, a rendszeresen úszók pedig a légzésüket is jobban tudják kontrollálni. Nemcsak betegeknek, hanem kismamáknak is javasolják a rendszeres úszást, amely a várandósság teljes időtartama alatt biztonságos mozgásforma a számukra.

Remek kalóriaégető

Egyórányi kényelmes tempójú úszással több mint 400 kalóriát égethetünk el, ha pedig ugyanennyi ideig intenzív tempóban úszunk, akkor ez több mint 700 kalória mínuszt jelent.

Jobban alszunk tőle

Egy tanulmány szerint a krónikus álmatlansággal küzdő embereknél a rendszeres úszás növeli azalvásidőtartamát és javítja a minőségét is. Kedvünk is jobb lesz tőle, sőt kutatások szerint ademenciaelőrehaladását is képes lassítani. És persze segít, hogy jobban tudjuk kezelni a stresszt.