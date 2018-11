Bábelőadás Nagyberegen

Panov apó karácsonya címmel tartottak bábelőadást Nagyberegen. Az előadásnak a Nagyberegi Református Líceum adott otthont november 10-én.

A Tolsztoj által átdolgozott mese egy öreg suszterról, Panov apóról szól, aki karácsony közeledtével szintén várja Jézus eljövetelét. Várakozás közben megetette az éhezőt, megitatta a szomjazót, befogadta a fagyoskodót, közben nem is sejtve, hogy Jézus általuk látogatta meg őt. A történet ma is aktuális mondanivalót tartalmaz mindannyiunk számára.

Az előadást a magyarországi Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió munkatársai szervezték és tartották. A mesére sok helyi gyermek volt kíváncsi, de számos édesanya vagy édesapa is részt vehetett a rendezvényen, akik elkísérték csemetéiket.

A bábelőadás különlegessége volt, hogy a végén mindenki ajándékban részesült. A bábművészek minden résztvevőt foglalkoztató füzettel és egy CD-vel ajándékoztak meg, melyen újra megnézhető az előadás.

A bábművészek nem először járnak Kárpátalján. Missziójuk célja, hogy Magyarország határain kívül is toborozzanak olyan embereket, akik bekapcsolódnak programjukba, és maguk is szerveznek majd bábelőadást. A Palánta-csoport kapcsolata a helyi református gyülekezettel nem fejeződött be ezzel az előadással.

A közönség megelégedéssel tért haza, mindenkinek nagyon tetszett az előadás.

Gál Adél

Kárpátalja.ma