Borult, ködös időre számíthatunk

A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint november 23-án megyeszerte ködös időre számíthatunk. A láthatóság a reggeli, kora délelőtti órákban többnyire 200-500 méter és 50-100 méter között alakult.

A prognózis alapján hétvégén a hőmérséklet +5° és +9° C között alakul, míg jövő hét elején jelentős hőmérséklet-csökkenésre számíthatunk: a hőfok -1° és +2° C között ingadozik majd. Eső is előfordulhat.

A ködös időjárás veszélyeire legyünk tekintettel, vezessünk biztonságosan és óvatosan az utakon!

