Egészségesebb, aki többet tanul

Egy átfogó külföldi tanulmány szerint a magasabb iskolai végzettséghez nagyobb eséllyel társul jobb egészség.

Átfogó kutatást végeztek négy brit egyetem kutatói. Kétszázezer ember adatait, valamint egymillió ember génállományát vizsgálták meg, és ezeket vetették össze az oktatásban töltött évekkel. Megnézték többek között az alanyok testtömegindexét (BMI) és vérnyomás értékeit, valamint feljegyezték, hogy dohányoznak-e, illetve érte-e már őket szívroham vagy stroke.

Meglepő eredmények

A kutatók végül arra a következtetésre jutottak, hogy az egyetemet végzők kisebb valószínűséggel kapnak szívrohamot vagy stroke-ot, mert összességében véve egészségesebbek. Átlagosan 3,6 továbbtanulásra szánt évnek már érezhető hatása van az egészségre nézve: akik ennyivel többet tanulnak, azoknak alacsonyabb a testtömegindexük és a vérnyomásuk, így esetükben jóval kisebb a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri problémák, valamint a szélütés kockázata.

Az anyagi helyzet is számít

A kutatók szerint az egyetemet végzett emberek jobb egészségügyi állapotához az is hozzájárulhat, hogy a diplomások bármilyen probléma esetén előbb keresik fel orvosukat, mint a kevésbé képzett társaik. Emellett a képzettebb munkavállalók fizetése is magasabb lehet, ezáltal megengedhetik maguknak, hogy magánrendelésre, magánkórházba menjenek, ha szükséges.