Egy kiskanál fahéjjal a cukorbetegség ellen

Ha egy kanálnyi fahéjat szórunk a reggelinkre, azzal a kellemes íz mellett drámai mértékben csökkenthetjük vércukorszintünket, ezáltal pedig a cukorbetegség kockázatát is.

A Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics novemberi folyóiratban közzétett tanulmány szerzője, Jo Carol Chezem kimutatta, hogy amikor egészséges testsúlyú és elhízott felnőttek 6 gramm fahéjjal fogyasztották reggeli gabonapelyhüket, a következő két órában 25 százalékkal csökkent a vércukorszintjük azokhoz a kísérleti alanyokhoz viszonyítva, akik nem ettek a fűszerből.

A 37 résztvevővel végzett kutatás azt bizonyítja, hogy a fahéj egészséges testsúlyú és elhízott felnőttekben egyaránt csökkenti a vércukorszintet és javítja az inzulinérzékenységet, amivel védelmet nyújt a diabétesz ellen.

“Közel 80 millió amerikai felnőtt van prediabéteszes állapotban, vagyis olyan magas vércukorszinttel rendelkeznek, ami cukorbetegség kialakulásához vezethet” – magyarázta Chezem. “Nagyon biztatók az eredményeink, ezért azt tervezzük, hogy prediabéteszes és diabéteszes alanyokkal is végzünk hasonló kísérleteket.”

A kutató hozzátette, hogy bár a kísérletben használt mennyiség (6 gramm, vagyis két és fél teáskanál) több volt, mint egy csipet, az alanyok elfogadhatónak találták az ízét. A fahéjat egyébként sok más ételhez is hozzá lehet adni, például joghurthoz, jeges kávéhoz és teához, gyümölcsturmixhoz vagy muffinhoz. A felfedezés sok millió embernek nyújthat lehetőséget arra, hogy egy fűszer reggeli használatával őrizhesse meg egyszerűen egészségét.