Előkarácsony Guton

2018. december 15-én Guton Karácsonyi Gyermek Evangelizációs alkalmat szerveztek a Guti Vízipók Csodapók Óvodában. A rendezvényre budapesti vendégek is érkeztek. A rendezvény immár hagyománnyá vált községünkben, hiszen legalább 15 éve, hogy minden decemberben megtartjuk, visszajáró vendégsereggel, akik az ajándék mellé az élő igét is elhozzák a gyerekek közé. Idén felléptek a helyi baptista egyház fiataljai egy jelenettel, az énekekről pedig a református egyház ifjai gondoskodtak. Az alkalomra ellátogattak a Székely Kapuk-Zöld Kapuk nemzetközi versenyen résztvevő csapat, a Guti Hagyományőrzők tagjai, akik az alkalomhoz illő betlehemes játékot adtak elő. Ők a beregszászi Adventi napokról érkeztek, ahol szintén nagy sikerrel adták elő műsorukat. Az igehirdetés és aranymondás-tanítás után kézműveskedéssel folytatódott a program, a gyerekek nagy örömére hógömböt festettek és kézzel készített mécseseket díszítettek. A szervezők ezalatt finom, meleg kakaóval, teával és süteménnyel kínálták a részt vevőket. A koraestébe nyúló rendezvény befejeztével az apróságok ajándékcsomagokat vehettek át, amit ezúton szeretnénk megköszönni budapesti vendégeinknek, s azt is, hogy évek óta segítik községünket, nem csak ajándékokkal, hanem az ingyenkonyha fenntartásával és a nyári evangelizációs gyerektáborok támogatásával is.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a délután megszervezéséért minden gyerekmunkásnak, segítőnek.

Áldott, békés, Istentől megáldott ünnepet kívánva:

Tóth Angéla

Guti Általános Iskola igazgatója