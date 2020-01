Ennyi mindenre jó az almaecet

Sokan csak salátaöntet-alapanyagként ismerik, pedig az almaecet számtalan változatos formában használható – szépítkezésnél, takarításnál is jól jöhet, ráadásul még egészséges is. Kutatások szerint segít a vércukorszint alacsonyan tartásában, ás sok benne a vas és a kalcium is.

Szagtalanítás, takarítás

Ha egy helyiségben valamiért kellemetlen szagot érzünk, egy tálkába öntsünk almaecetet, és helyezzük el oda, ahol a szag legintenzívebb. Konyha, hűtő, és fürdőszoba-szagtalanításra is remek. Ha vizet és almaecetet 1-1 arányban elegyítünk, nagyszerű természetes tisztítószert kapunk, amelynek még antibakteriális hatása is van.

Háziállatok ápolása

Ha kis kedvencünk bolhás lesz, akkor is segítségül hívhatjuk az almaecetet. 1-1 arányban vízzel hígítva dörzsöljük be a szőrüket, bőrüket az élősködők elpusztításáért, csak vigyázzunk, hogy a szemükbe ne kerüljön az oldatból.

Izzadásgátlás

A testszag ellen is felvehetjük a harcot almaecet segítségével: egyszerűen használjuk úgy, mint egy dezodort, és kenjük be vele a hónaljunkat (lehetőleg ne közvetlenül szőrtelenítés után). Az ecet szaga gyorsan elpárolog, így nem kell aggódnunk amiatt, hogy salátaszagot fogunk árasztani magunkból. Az almaecetes lábáztatás is nagyon hasznos a kellemetlen “illatok” ellen.

Napégés ellen

Ha túlzásba vittük a napozást, készítsünk langyos fürdőt, amibe egy bögre almaecetet öntünk. Gyorsan enyhíti az olyan tüneteket, mint a bőr kivörösödése és húzódása.

Gyomorbántalmak esetén

Ha rossz a gyomrunk, székrekedésünk van, felfújódtunk, esetleg véletlenül romlott ételt ettünk, kortyolgassunk almaecetes vizet, melynek antibakteriális és vírusölő hatása segít, hogy hamarabb rendbe jöjjünk.