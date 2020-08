Esős idő várható hétvégén

Részben felhős időjárásra számíthatunk a következő napokban a Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ előrejelzései szerint.

Holnap napközben a hegyvidéken eső is előfordulhat. A hőmérséklet éjjel 12–17 °C, nappali 25–30 ° C, a hegyvidéken éjjel maximum 9 ° C, nappal pedig 17–20 ° C között alakul.

Szombaton és vasárnap enyhe záporok és zivatarok fordulhatnak elő megyeszerte. Éjjel 13-18 °C (a hegyekben maximum 9 °C), nappal 24-29 °C (a hegyekben 18-21 °C) közötti hőmérsékletre lehet számítani augusztus 15-én. Másnap a hegyekben éjjel 1 fokkal nőhet a maximális hőmérséklet, nappal pedig 1 fokkal csökkenhet.

Hétvégén az utakon éjjel és hajnalban ködre lehet számítani, a láthatóság 200-1000 méterre is csökkenhet.

Kárpátalja.ma