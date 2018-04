Ételek, amelyekben sok az A-vitamin

Az A-vitamin számos testi funkció megfelelő működéséhez elengedhetetlen. Kell, hogy jól lássunk, hogy egészséges legyen a csontszövetünk, a fogaink és a nyálkahártyánk szövetei. Nagyon problémás, ha szervezetünk nem kap belőle eleget.

A fentebb soroltakon túl a szaporítószervek, az immunrendszer, a vesék, a szív és a tüdő működésére is hatással lehet, ha nem kerül belőle elég a szervezetünkbe. Az A-vitamin zsírban oldódik, hiánya pedig változatos tüneteket okozhat a szürkületi vakságtól egészen a haj- és bőrproblémákig. Ugyanakkor jó hír, hogy megfelelő táplálkozással könnyedén bevihető belőle a szükséges napi mennyiség, ami körülbelül 900 mikrogrammot jelent. Várandós nők esetében a mennyiség napi 1300 mikrogrammra emelkedik.

Sok A-vitamint tartalmazó ételek

Testünk az élelmiszerekben található karotinoidokat alakítja át A-vitaminná. Fontos tudni, hogy a növényi eredetű táplálékokban lévő A-vitamin kevésbé hatékonyan hasznosul a szervezetben, mint az állati eredetűekben található. De persze megfelelő étrend esetén azoknak sem kell aggódniuk a hiánya miatt, akik nem fogyasztanak állati eredetű termékeket.

Sok A-vitamin található például az édesburgonyában: már egyetlen darab is napi szükségletünk többszörösét tartalmazza, ráadásul nagyon sokoldalúan felhasználható, és édes íze miatt a gyerekek is nagyon szeretik. Szintén sok van ebből a fontos vitaminból a spenótban, amelyet érdemes egy kis olívaolajjal fogyasztani, hogy a szervezet számára megkönnyítsük a vitamin felszívását.

Sok A-vitamin van még a fodros kelben, a kelbimbóban és a kelkáposztában is – ezekben és a spenótban emellett igen kevés a kalória, így fogyókúrázók is bátran fogyaszthatják akár nagyobb mennyiségben is. Közismerten jó A-vitamin forrás a magas karotinoidtartalmú sárgarépa, valamint a zellerzöld, a fejes saláta, a jégsaláta és a lollo rosso is. Ezeken felül sok van még belőle a brokkoliban és a piros húsú kaliforniai paprikában, valamint a kápia paprikában is.