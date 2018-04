Ételek, melyek jók fáradtság ellen

Mit tanácsos enni, hogy újra formába lendüljünk? Összegyűjtöttünk néhány hasznos alapanyagot.

A napfényben és vitamindús ételekben szegényes téli hónapok után a szervezetünk készletei kimerülőben vannak. Néhány élelmiszer azonban segíthet, hogy energiával teli vághassunk neki a nyári időszaknak. Wendy Bazilian dietetikus azokat az ételeket gyűjtötte össze, amelyeket az aktív életmódot élőknek minden nap érdemes fogyasztaniuk. Ezek a zöldségek és gyümölcsök energiával töltenek fel, segítik az izmok felépítését és regenerációját is.

Eper

Az eper nem csak nagyon finom, de rostokban, antioxidánsokban és C-vitaminban is igen gazdag. A C-vitamin elengedhetetlen azimmunrendszermegfelelő működéséhez, de segíti a sebgyógyulást és a porcok és a bőr egészségét is megőrizni. Fogyaszthatjuk magában is, de kiválóan ízesíthetjük vele például a zabkásánkat is.

Articsóka

Egy közepes méretű articsóka csak 60 kalóriát tartalmaz, ezért nyugodtan fogyaszthatják a fogyókúrázók is. Ebben a zöldségben is sok antioxidáns és C-vitamin található, ami nagy energialöketet ad a szervezetünknek. Párolva, zöldségköretként is fogyaszthatjuk, vagy salátákba keverve.

Avokádó

Az avokádó telítetlen zsírsavakban, illetve B-, C-, E- és A-vitaminban is gazdag. Általában nyersen fogyasztjuk, fokhagymával, citromlével és zsírszegény tejföllel ízletes mártás készíthető belőle.

Áfonya

Az áfonya az egyik legnépszerűbb bogyós gyümölcs, de nem csak az íze miatt érdemes fogyasztani: erősíti az immunrendszert, enyhíti a gyulladásokat, csökkenti a vércukorszintet és a szívbetegségektől is véd. Wendy Bazilian dietetikus szerint ez a gyümölcs egy igazi superfood, amit az év minden hónapjában érdemes fogyasztani.

Spárga

A spárga egy rendkívül lédús zöldség, a kalóriatartalma viszont nagyon alacsony, ezért a sportolóknak mindenképpen javasolt fogyasztania. Segíti az egészséges emésztést is, illetve vitamintartalma (A-, B1-, B2-, C- és E-vitaminban és folsavban is gazdag) az immunrendszert is erősíti. Tojásrántottában, salátában is fogyasztható, de edzés után egy roston sült csirkemell és barna rizs mellé is jó választás lehet.

Sárgabarack

A rendkívül finom és lédús gyümölcs bőséggel tartalmaz A- és C-vitaminokat, és rostban is gazdag. Ezek segítenek megőrizni a bőr és a szem egészségét, illetve erősítik az immunrendszert is. A benne lévő antioxidánsok pedig segítik az izomzat edzés utáni regenerációját.