Ezek a jelek utalnak folsavhiányra

A folsav, vagyis a B9-vitamin rendkívül fontos szerepet játszik a sejtosztódásban, az agyi funkciók megfelelő működésének biztosításában, illetva a depresszió elleni küzdelemben. Milyen jelek esetén gyanakodhatunk arra, hogy folsavhiányban szenvedünk?

Mik a folsavhiány jelei?

Ma már sok élelmiszert dúsítanak folsavval, mégis a legtöbb ember szervezetébe általában nem jut be megfelelő mennyiség. Ennek oka lehet például az egyoldalú táplálkozás, ha valaki nem eszik eleget a folsavban gazdag ételekből (sötétzöld leveles zöldségek, keresztesvirágzatúak, tojássárgája, hüvelyesek stb.).

Folsavhiányt okozhat emellett néhány felszívódási zavar, a vesebetegségek, az alkoholizmus. Bizonyos gyógyszerek, például a rheumatoid arthritis, a daganatos betegségek vagy azepilepsziakezelésére alkalmazott szerek szintén fokozhatják a folsavhiányt.

A folsav hiányának egyik legsúlyosabb következménye a vérszegénység. Mivel a folsavnak nagy szerepe van a vörösvérsejtek előállításában, így annak hiánya a vörösvérsejtek mennyiségének csökkenését, illetve minőségének romlását okozhatja. A folsavhiányos vérszegénység jellegzetes tünetei közé tartozik a fáradékonyság, kimerültség, gyengeség, a feledékenység, a hangulatingadozások, az étvágytalanság és a fogyás.

Mik a folsavhiány következményei?

A folsavhiánynak egyéb súlyos következményei lehetnek, az általános gyengeségen, az immunrendszernem megfelelő működésén kívül. Megnöveli például a szívroham, a stroke és egyéb szív- és érrendszeri betegségek rizikóját, bizonyos daganatos betegségek, például a gyomorrák kockázatát.

A várandós nők esetében a folsavhiánnyal együtt jár bizonyos, a központi idegrendszert, a gerincet és az agyat érintő fejlődési rendellenességek rizikója is. Emellett a folsav a férfi termékenységre is nagy hatással van, hiánya azt okozhatja, hogy a spermiumok között jóval több olyan lesz, mely abnormális kromoszómákat hordoz magában.

A folsavnak az agyunkra is nagy hatása van, ha nincs belőle elegendő a szervezetünkben, az koncentrálási nehézségeket, memóriazavarokat, illetve a kognitív képességek csökkenését jelentheti. Emellett a folsavval kapcsolatban megállapították, hogy hiánya növelheti a depresszió és a hangulatzavarok kialakulásának esélyét.