Ezért egészséges a szegfűszeg

A szegfűszeg szót hallva a legtöbbeknek a gyümölcskenyér, a finom, fűszeres forralt bor és a mézeskalács jut eszébe. Pedig ezt a fűszernövényt nemcsak ősszel-télen érdemes elővenni. Nagyon jót tesz az egészségünknek.

Ízületi fájdalmakra

Ízületi fájdalmakra például kiváló a szegfűszegolaj, mivel egy olyan, eugenol nevű anyagot tartalmaz, amely fájdalomcsillapító hatásáról ismert, különös tekintettel az ízületi bántalmakra, a köszvényre, illetve a fibromyalgiára. A tiszta szegfűszegolaj nagyon tömény, ezért használat előtt minden esetben vivőolajjal kell hígítani, például barackmag- vagy édes mandula-olajjal.

Egy evőkanál vivőolajhoz egy csepp szegfűszegolajat keverjünk a hatékony ízületkezelő mixtúrához. Használata előtt végezzünk bőrpróbát, mert az érzékeny bőrűekből allergiás reakciót válthat ki. Hígítva az ajak herpeszkezelésére is használhatjuk a szegfűszeg olaját, különösen a fájdalom enyhítésére.

Anyagcsere-serkentő

Kutatások szerint a szegfűszeg hatékony anyagcsere-serkentő, ezért azoknak, akik túlsúlyosak vagy éppen cukorbetegségben szenvednek, kifejezetten hasznos lehet a fogyasztása. A Frontiers in Pharmacology című szaklapban jelent meg az a tanulmány, amely szerint a szegfűszeg hatékonyan segíti a belekben zajló anyagcsere-folyamatok szabályozását. Emellett a Journal of Medicinal Food című szaklapban megjelent kutatásból az is kiderült, hogy a szegfűszeg fogyasztása segíthet a vércukorszint szabályozásában is.

Fogfájásra

Fogfájósok számára a népi gyógyászat gyakran ajánlja a szegfűszeget: nem véletlen, hogy számos szájvíz és fogkrém alapanyagaként is szolgál. Ennek szintén a benne található eugenol az oka. Ha helyileg használjuk, itt is nagyon fontos a hígítás, 1:100 arányban kell keverni valamilyen vivőolajjal, mielőtt közvetlenül a fájós területre kennénk a szájüregben – így elkerülhetjük, hogy nyálkahártya-irritációt okozzon.

Szúnyogok ellen is hatásos

Az Asian Pacific Journal of Biomedicine című lapban jelent meg a kutatás, amely szerint a szegfűszegolaj hatékonyan pusztítja el a moszkitólárvákat, ezért a nyári időszakban a rovarok távol tartására is jó lehet, ha kis tálkákban vizet helyezünk ki, amelybe szegfűszegolajat csepegtettünk. Arra azonban figyeljünk, hogy olyan helyre tegyük, ahol elkerülhető, hogy gyerekeink vagy háziállataink beleigyanak.