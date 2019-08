Ezért igyunk forró italt a kánikulában

Kánikula idején szinte mindenki jeges italokat kortyol, pedig meglepő módon a forró sokkal jobban hűsít, mint a hideg. Cikkünkből kiderül, miért. Az átlagos – szájban mért – fiziológiás testhőmérséklet 36,8 Celsius-fok. Ez persze a nap folyamán ingadozik: reggel 6 órakor mérhető a legalacsonyabb, és délután 4 és 6 óra között a legmagasabb hőmérséklet, de ezek a fenti fiziológiás hőmérséklet határain belül mozognak. Ha a szervezet érzékeli, hogy a testhő elkezdi túllépni az alapértéket, verejtékezéssel védekezik a túlmelegedés ellen: az izzadság párologni kezd, ezzel pedig hőt von el a szervezettől.

A szervezetünkben sok minden figyelmeztetheti az agyat, ha sürgős hűtésre van szükség, ilyenek például a szájban és a gyomorban is megtalálható TRPV 1 receptorok – ezek azonnal jelzik a potenciálisan káros hőmérsékleti értékeket. Ha tehát forró italt iszunk, a receptorok aktiválódnak, az agy pedig beindítja az izzadást – és bár az első kortyok után kimelegszünk, időközben verejtékezni is kezdünk, amivel a szervezet jelentősen visszamérsékli a testhőt, vagyis végeredményben a meleg folyadéktól fogunk lehűlni.

Egy 2012-ben készült tanulmány eredménye is ezt támasztja alá: Ollie Jay, az Ottawai Egyetem kutatója arra jutott, hogy “noha a forró folyadék hőmérséklete magasabb, mint a testé, a megnövekedett, mesterségesen kiváltott verejtékezés képes kompenzálni, vagy akár túl is szárnyalni a különbséget; az izzadással ugyanis több hőtől szabadulunk meg, mint amennyivel megemelkedett a testhőmérsékletünk a meleg folyadék hatására”.

A hideg jólesik, de nem használ

A forróval ellentétben a hűvös innivalótól nem emelkedik meg a testhő. A TRPV 1 receptorok nem jeleznek az agynak, így a hűtés sem indul meg, sőt: a bőrfelszínen lévő hajszálerek összeszűkülnek, csökken a párologtatás. Ezen logika mentén kijelenthetjük, hogy a hideg italok csak rövid ideig tartó enyhülést hozhatnak, hosszú távon nem használnak, hiszen csak annyit fogunk érezni, hogy hiába ittunk meg például egy pohár hűtött sört, ugyanolyan melegünk van, mint előtte.