Ezért kell levest enni

Egy tál meleg leves – ami tele van zöldségekkel, hússal, tésztával vagy bármi mással, amit szeretnénk – megnyugtat egy hosszú nap után, kiadós ebéd lehet, esetleg gyógyír a gyomorbántalmakra, és jól csillapítja az éhséget is.

Elűzi a megfázást. Egy kiadós csirkeleves gyógyír lehet a megfázásra, ami a tavaszi időjárásnak köszönhetően könnyen utolérhet bárkit. A meleg leves segít megőrizni az orrüreg nedvességét, megelőzi a kiszáradást, megnyugtatja a fájó torkot.

Kevesebb a kalória. Ha levessel indítunk, akkor összességében, az étkezést végeztével kevesebb kalóriát fogunk magunkhoz venni. A Penn State University kutatói szerint, akik alacsony kalóriatartalmú levessel indították az étkezést, azok összességében 20 százalékkal kevesebb kalóriát fogyasztottak. Ennek oka, hogy telítődik a gyomrunk a folyadékkal. De okosan kell kiválasztani a levest, ideális esetben egy adag leves 100-150 kalóriát tartalmaz.

Könnyű, de kielégítő. Tegyük az összes hozzávalót egy fazékba, öntsük fel vízzel, főzzük meg és már el is készült a leves – ennél kevesebb egyszerűbb fogás létezik. (És akár dupla, tripla mennyiséget is főzhetünk, mert a maradékot le lehet fagyasztani.) Ügyeljünk azonban arra, hogy tápláló legyen a leves. Legyen benne például fehérjeforrás, mondjuk bab, lencse, csirke. A könnyebb leveseket a fő étkezések között is ehetjük.

Minden évszakban jó. A levesről általában az jut eszünkbe, hogy forró és gőzölög, de számtalan hideg változata is létezik. A hideg levesek, mint a gyümölcsleves vagy a gazpacho, esetleg az uborkaleves bármelyik évszakban ehető.

Trendi lett a leves. Nos, az, hogy valamilyen ételt trendi fogyasztani, még nem jelenti azt, hogy kell is, de a levesek esetében kivételt lehet tenni. Egyre elterjedtebb például a csontleves – amiben nincs semmi új -, és valóban érdemes is fogyasztani: immunerősítő hatása van. A csontleves készülhet marhából, baromfiból, sertésből, hagyma, fokhagyma,gyógynövényekés fűszerek felhasználásával. Emellett érdemes edzés után enni, mert hidratál.