Ezért kell naponta friss levegőn sétálni

A legtöbb ember a sétát csupán az egyik helyről a másikra való eljutás egyik eszközének tekinti. Pedig a gyaloglás ennél sokkal több: rendszeresen űzve elképesztően jó hatással van egészségünkre és egész testünkre.

Boldogabbak leszünk

Gyaloglás hatására az agy szerotonint és dopamint bocsát ki, ami mozgás közben, illetve mozgás után is javítja a hangulatunkat. Kutatás szerint ez a hatás még erősebb, ha a lépéseket a szabad levegőn, és nem egy edzőteremben, például a futópadon tesszük meg.

Jobb lesz a memóriánk

Rendszeres séta hatására szervezetünkben olyanfehérjetermelődik, amely serkenti az új agysejtek növekedését. Ez pedig segít felvenni a harcot a demenciával és a memóriavesztéssel is.

Alacsonyabb lesz a vérnyomásunk

Séta közben szívünk gyorsabban ver és több vért pumpál, idővel pedig kevesebb megerőltetésre lesz szüksége ehhez, így vérnyomásunk csökkenni fog. Egy amerikai kutatás szerint azoknál a menopauza után álló nőknél, akik napi húsz percet sétáltak, 11 százalékkal alacsonyabb vérnyomást mértek. A rendszeres gyaloglással a szívbetegségek, illetve a szívroham kialakulásának esélye is jelentősen csökkenthető.

Csökken a tüdőrák kialakulásának esélye

A rendszeres gyaloglást már csak azért is érdemes beépíteni napi rutinunkba, mert akár 30 százalékkal is csökkentheti az esélyét, hogy tüdőrákunk legyen, és még a dohányosoknak is nyújthat némi védelmet. Asztmásoknál, tüdőbetegséggel küzdőknél a séta segíthet mérsékelni a tüneteket.

Erősebbek lesznek a csontjaink

A rendszeres séta – a kerékpározással vagy az úszással ellentétben – abban is segít, hogy erősebbek legyenek a csontjaink. Így hozzájárul, hogy ellenállóbbak legyünk a csontritkulással, illetve a törésekkel szemben.