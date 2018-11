Fehér fagyöngy: megbízható szívnyugtató, értisztító

A fagyöngy az egyik legrégebben ismert gyógynövény. A kelták arany sarlóval vágták, hogy hatóanyagai ne sérüljenek. Az erek, a szív, az ingadozó vérnyomás gyógyítója, de a gazdanövénytől is függ, milyen hatóanyagot szív magába.

A fehér fagyöngy (Viscum album) örökzöld, élősködő növény, mely főként lombos fákon (nyár, hárs, akác) fordul elő, kisebb-nagyobb bokrait pedig leginkább ilyenkor télen könnyű felismerni: gazdanövényen gömb alakban függ, melynek átmérője akár 3 méteres is lehet. Bogyótermése fehéres színű, ragadós nedvű, emberre mérgező, levelei bőrszerűek! A növény többnyire csak karácsony táján kerül a figyelem középpontjába, holott a magas vérnyomással, visszerekkel küzdőknek sem árt közelebbről megismerkedniük vele.

Gyógyító élősködő

Gyógyászati célokra a növény leveleit és ágvégeit hasznosítják, hatóanyagai között érdemes megemlíteni a glikoproteineket, a viscotoxint, a flavonoidokat és a lektint. Kiváló gyógyír belső vérzések ellen és görcsoldóként is beválik. Erősíti a szívet, csökkenti a pulzusszámot, és az ingadozó vérnyomásra jó hatással van. Érelmeszesedés, illetve hormonproblémák esetén is hatékony, újabban pedig a rákgyógyításban figyeltek fel rá.

A fagyöngy hatóanyaga

A fehér fagyöngyöt könnyű összetéveszteni a tölgyfákon élősködő sárga fagyönggyel, így a legbiztosabb, ha drogériában vásároljuk a növényből készített gyógyteát! Leveleit és 5 mm-nél nem vastagabb fiatal ágait gyűjtik novembertől februárig. Hatóanyagtartalma igen nagy mértékben függ a szedés idejétől és a gazdafától. Például a galagonya bokorról gyűjtött fagyöngy még hatékonyabb vérnyomáscsökkentő és húgysavhajtó. A bogyóktól megtisztítva vágjuk, vágás után szárítjuk. Fás részek is találhatók benne, tehát igen lassan szárad. Ha nem tároljuk szellős, száraz helyen, könnyen be is penészedhet.

A fagyöngy gyógyhatása

Rendkívül széles körű a felhasználása. Leginkább vértolulásra, magas vérnyomásra, érelmeszesedésre és szívritmus szabályozásra használható. Az erek áteresztő képességét javítja, ezáltal jó szédülésre, fülzúgásra, visszérre, javítja a koncentrációs képességet.

Vízhajtó hatása is van. Csillapítja a seb,-méh,-tüdő,-orrvérzést. Köhögésre, szamárköhögésre, asztmatikus görcsökre is fogyasztható.

Nyugtató hatása miatt epilepsziás rohamok megelőzésére, fejfájásra is használják. Javítja az immunrendszer működését.

A méh izomzatát erősíti, növeli a pete megtapadásának esélyét, a fogamzást. Kis mértékben csökkenti a vér cukorszintjét, cukorbetegeknek is ajánlott.

A fagyöngy felhasználása

Teát mindig hideg vizes áztatással készítünk belőle: egy púpozott teáskanál fagyöngyöt adunk negyed liter vízhez, majd egy éjszakán át állni hagyjuk. Másnap kicsit felmelegítjük és leszűrjük. Magas vérnyomásra, érelmeszesedésre napi egy csészével reggel éhgyomorra. Szívbetegeknek hetente 1-3-szor egy csészével lefekvés előtt. Megelőzésként, immunerősítésre havonta 2-3 csésze is elegendő!

A teán kívül már elérhető a belőle készült kapszula és tinktúra is, mielőtt azonban bármilyen formában alkalmaznánk, kérjük ki háziorvosunk véleményét a kezelés időtartamáról, májunk védelmében!

Külsőleg: érszűkületre, visszérre, ízületi fájdalmakra meleg borogatást készíthetünk leveléből és összezúzott bogyójából.

Fagyöngytörténelem

A fagyöngy régóta tisztelt növény. A görög mitológiában az áll, hogy Hermész az alvilág bezárt kapuját egy fagyöngy ágával nyitotta meg. A druidák (a kelták papjai) rituális alkalmakkor aranysarlóval vágták le és varázslatokra használták a növényt. Plinius azt tanította, hogy a fagyöngy védelmet nyújt a gonosz szellemek és a villámcsapás ellen. A Szent Iván éjszakáján szedett fagyöngy hatásos ellenszernek számított villámcsapás, rontás ellen, és elűzte a gonosz démonokat. Sebastian Kneipp, világhírű bajor természetgyógyász vérzéscsillapítóként, görcsoldóként,magas vérnyomás ellen tartotta hatásosnak.

A jövő és a rákkutatás

A fagyöngy az elkövetkező évek során valószínűleg a rákkutatás során kerül még inkább a figyelem középpontjába. Számos kutatás (legfőképpen állatkísérlet) zajlik napjainkban is, melyek során a növény hatóanyagait a kemo- és a sugárterápia mellékhatásainak enyhítésére használják. Remélhetőleg azt is sikerül majd rövid időn belül alátámasztani, hogy a növény a daganatellenes kezelések alatt valóban hatékonyan csökkenti a fájdalomérzetet, segít a betegség során visszaszerezni a megfelelő fizikai erőnlétet, és javít az általános közérzeten is.

Fagyöngy és karácsony

Az angolszász hagyományok szerint azt a lányt, aki a fagyöngy alatt áll, meg szabad csókolni, a breton hagyományok szerint pedig ez a csók ráadásul termékenységet és szerencsét is hoz. Ennek eredete egy skandináv monda, melyben egy istenséget fagyöngyből készült nyíllal öltek meg, édesanyja pedig ezután a szeretet jelképévé tette a növényt. Ennek is köszönhető, hogy a fagyöngy a mai napig is kedvelt dísznövény az adventi, karácsonyi időszakban.