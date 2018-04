Fogkő: mit tehetünk ellene?

A fogkő nemcsak esztétikai probléma, hanem komoly egészségügy problémák gyökere is lehet: a fogkő miatt visszahúzódó íny könnyen begyulladhat, és egy idő után akár a fog elvesztéséhez is vezethet. Mit tehetünk a fogkő ellen?

Természetesen, a már felgyülemlett fogkőtől csak szakemberi segítségtől szabadulhatunk meg (a javaslatok szerint félévente érdemes elvégeztetni a műveletet), de azért sokat tehetünk azért, hogy minél kevesebb plakk kerüljön a fogainkra.

Bármilyen gondosan ápoljuk is a fogainkat, a szánkban lévő baktériumokat nem tudjuk teljesen kiirtani. A baktériumok az ételmaradványokkal, proteinekkel keveredve egy ragacsos réteget képeznek a fogakon, illetve a fogak között, valamint az íny vonalán is, sőt a lepedék az íny alá is bekerülhet. Ez a plakk roncsolhatja a fogakat, fokozhatja a fogszuvasodás esélyét, az íny gyulladását is okozhatja.

A lepedék idővel megkeményedhet és otthon, házi módszerekkel már nem is tudjuk eltávolítani. Ez nem más, mint a fogkő. A fogkő megnehezíti a lepedék eltávolítását, így a problémák egyre fokozódhatnak. A következmények: a fogíny vérzése, a fogak érzékennyé válása, fogínygyulladás. A fogínybetegségeket okozó baktériumokat ráadásul egyéb súlyos betegségekkel, például szívproblémákkal is összefüggésbe hozták.

Hogyan védekezhetünk a túlzott lepedékképződés és a fogkő ellen? A legfontosabb lépés természetesen a rendszeres fogmosás. Naponta legalább kétszer, két percig érdemes fogat mosni, ennél rövidebb idő alatt ugyanis nem tudjuk elég hatékonyan eltávolítani a felgyülemlett lepedéket. Használjunk puha sörtéjű, kis fejű fogkefét, mellyel a száj hátsó részét is elérhetjük. A kutatások szerint az elektromos fogkefe hatékonyabb a lepedék eltávolításában, mint a hagyományos. Használjunk rendszeresen fogselymet! Bármennyire is alaposan mossuk meg a fogainkat, a fogak közötti területet csak fogselyem segítségével tudjuk kitisztítani.