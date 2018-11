Folytatódik az íjásztanfolyam Nagyszőlősön

Folytatódik november 24-én Nagyszőlősön az a nyolcrészes tanfolyam, melynek résztvevői megismerkednek az íjászattal és a baranta harcművészettel.

A november 3-án a Szelíd Lovas Központ bázisán indított sorozat első alkalmán az íjászattal barátkoztak a látogatók. A mintegy ötven résztvevő között voltak gyerekek, felnőttek, kezdők és haladók is. A képzést a program ötletgazdája és életre hívója, Szilaj István vezette, Molnár Pál, K. Tóth Endre és Horák Zsolt kiskunsági edzőtársaival.

A Petőfi Sándor Program keretén belül vidékünkön tartózkodó sportoktató célja, hogy a kárpátaljai magyar közösség is megismerkedjen az íjászattal és a baranta többi elemével: a szablya- és botvívással, a birkózó harci játékokkal. Az elsajátítottaknak köszönhetően önálló barantaközösségek is alakulhatnak, hiszen a képzés ideje alatt a technikai fogások mellett a sport oktatásának módszertani kérdései is terítékre kerülnek.

A képzés mindazok számára érdekes lehet, akik érdeklődnek történelmi, harci hagyományaink, mozgásos népi játékörökségünk iránt, közösségi, pedagógiai munkát végeznek. Az itt elsajátítható fogások, játékok és módszerek tartalmas kiegészítői lehetnek az iskolai, óvodai munkának, nyári gyermektáboroknak, cserkészfoglalkozásoknak is.

A következő alkalmak:

November 24., 10:00-17:00

Alapozó képzés minden korosztálynak, bármilyen tudásszinttel rendelkezők számára (magyar, ukrán és angol nyelven).

Gyerekeknek (7 éves kortól szülői részvétellel) kezdő és haladó csoport indul. Program: alapozás, az íj ajzása, tárolása, fajtái stb.

Mozgásból lövés; Hintalovas íjászat; Távlövés.

Ifi és felnőtt (12 éves kortól): kezdő és haladó csoport. Program: alapozás, balkezes íjászat, különböző testhelyzetekből való lövés (hátrafelé, térdelésből lövés), mozgásból lövés, párbaj.

December 15. 10:00-18:00

Továbbképzés 13 éves kortól bármilyen tudásszinttel bírók számára (magyar és angol nyelven).

Program: alapozás, mongol, apacs és egyéb technikák, balkezes íjászat. Elméleti ismeretek.

December 22. 15:00- tól másnap reggelig

Téli napfordulós virrasztással egybekötött szabadedzés, gyakorlási lehetőség és pontgyűjtő háziverseny.

Legkevesebb 10 fő jelentkezése és nevezése esetén tartják meg (magyar, ukrán és angol nyelven).

December 29. 10:00-17:00

Alapozó képzés minden korosztálynak és bármilyen tudásszinttel rendelkezők számára (magyar, ukrán és angol nyelven). Gyerekeknek (7 éves kortól szülői részvétellel) kezdő és haladó csoport, illetve ifi (12 éves kortól) és felnőtt kezdő és haladó csoport is indul.

Program: alapozás, dinamikus élményíjászat, távlövés, közös lövés.

Részvételi díj: 30 hr/fő. Az ebédről mindenki maga gondoskodik.

Jelentkezni, illetve a helyszínről érdeklődni a +380685824880-as telefonszámon lehet.

További részletek ITT.

Kárpátalja.ma