Gólyaavató ünnepség a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében

Negyedik alkalommal avatott gólyákat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) Felsőfokú Szakképzési Intézete. Az ünnepségre a Rákóczi-főiskola átriumában került sor október 4-én. Idén 101 diák nyert sikeres felvételt a Felsőfokú Szakképzési Intézetbe.

Az ünnepség megnyitóján Orosz Ildikó, a II. RFKMF rektora, és Soós Katalin, a II. RFKMF Felsőfokú Szakképzési Intézetének igazgatónője köszöntötte az új diákokat.

A megnyitó után a gólyák mutatkoztak be csoportonként. Elsőként az óvodapedagógia, majd a szociális munka, az alkalmazott matematika, a számvitel és adóügy, végül pedig a turizmus szakosok színes produkcióját láthattuk. Az avató érdekes játékokkal folytatódott, melyekben az elsős diákok mellett a tanári kar tagjai is részt vettek.

Az esemény csúcspontja az eskütétel volt, ami által a gólyák ünnepélyesen is a szakképző diákjaivá váltak.

Az est táncos mulattsággal zárult.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma