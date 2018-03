Gránátalma: az örök élet gyümölcse

A gránátalma vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag, megszépíti a bőrt és a hajat, és még számos pozitív hatása van a szervezetünkre.

A gránátalma már évezredek óta az örök ifjúság és a termékenység gyümölcse. Aphrodité kedvencét a Bibliában a szeretet és a szerelem jelképeként említik, a középkori uralkodók arany mását a hatalom szimbólumaként tartották kezükben a trónon. És hogy minek köszönheti ezt az évezredek óta tartó rajongást?

A gránátalma ezért egészséges

Agránátalmarengeteg vitamin, nyomelem és ásványi anyag forrása, így kiváló hatással van az immunrendszerünkre. Található benne B1- és B3-vitamin, C-vitamin, kalcium, foszfor és ellagsav is. Utóbbi az egyik legerősebb ismert antioxidáns vegyület, amely képes megkötni a szervezetet károsító szabad gyököket.

A benne található ösztrogénszerű anyag, az ösztron egészségesebbé és szebbé varázsolja a bőrt és a hajat, ezért nők számára kifejezetten ajánlott a fogyasztása. Magjai alacsony kalóriatartalmúak, viszont rostokban igen gazdagok, ezért a gránátalma a diétás étrend tökéletes kiegészítője lehet.

A májat és a vesét is védi a toxinoktól, sőt a korábbi károsodások regenerálásához, kijavításához is hozzájárul rendszeres fogyasztása. Egy új tanulmány azt is megállapította, miszerint a gyümölcs a DNS öregedési folyamatát, azaz oxidációját is képes lassítani, így valóban kiérdemli a fiatalság gyümölcse nevet.