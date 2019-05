Gyermeknap Szernyén

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szervezésében gyermeknapot tartottak Szernye községben május 26-án.

Az eseményen jelen volt Buhajla József, Magyarország ungvári főkonzulja, Rezes József, a megyei nemzetiségi és vallásügyi főosztály vezetője, Gulácsy Géza, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke, Zsidik Sándor, a község polgármestere, Tóth Andrea, a Szernyei Általános Iskola igazgatója, valamint a KMKSZ szernyei alapszervezetének elnöke, Horkay Mária, aki köszöntő szavaival nyitotta meg a programsorozatot.

A meghívott vendégek köszöntötték a gyermekeket, s hangsúlyozták a hasonló események fontosságát, hiszen ezek tükrözik a családok összetartozását, gazdagítják azokat új élményekkel. Kiemelték az édesanyák szerepét, akik vállalták a jövő nemzedékét. Felszólalt továbbá Simon Dominika, a helyi KMKSZ Ifjúsági alapszervezet elnöke, aki az itthon maradásra hívta fel a figyelmet, s hozzátette, a helyi fiatalok itthon képzelik el jövőjüket.

A köszöntéseket követően több község kultúrkörének tagjai mutatták be színes produkciójukat, többek között a szernyei, barkaszói, derceni valamint rákosi fiatalok léptek fel.

Az esemény rengeteg lehetőséget nyújtott a szórakozásra kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Olyan foglalkozásokon vehettek részt a jelenlévők, mint az arcfestés, gyöngyfűzés, famegmunkálás, íjászkodás, továbbá gipszfigurák dekorálására is lehetőség nyílt. A hangulatért felelős ugrálóvár és körhinta is nagy élményt nyújtott a gyerekeknek. A szervezők gondoskodtak továbbá a testi táplálékról is: bogrács-gulyás és sütemény formájában.

A program szervezői ezúton is Isten gazdag áldását kérik minden segítő életére.

Tóth Krisztina

Kárpátalja.ma