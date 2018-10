Halloween – ünnep vagy rítus?

A halloween nem ártatlan pótfarsang! – ezzel a mondattal indultak el a tiltakozások számos helyen. Keresztény körökben úgy vélik, hogy az alkalom nemcsak divatként átvett jópofa szokás. De miről is van szó?

Az angol halloween szó szerinti fordításban a mindenszentek (All Hallows) előtti estét jelenti. Ősi kelta ünnep, az Írországban és Skóciában élő törzsek ezen a napon ünnepelték az újévet – a samhaint, vagyis „a nyár végét” – és ilyenkor egyszerre hódoltak a Napisten és a Holtak Ura előtt.

A halloweennek köze sincs a magyar kultúrához. Vajon miért bátorítjuk akkor mégis gyermekeinket a halloween ünneplésére? Miért „jópofa” ennek a rítusnak a reklámozása az óvodákban, iskolákban, közösségi tereken? Talán azért, mert sokan nem tudják, hogy ez egy ősi pogány halotti kultusz. A kelták október 31-én állatbőrökbe öltöztek és áldozatokat mutattak be két főistenüknek.Ugyanis egy máig fennmaradt hiedelem szerint október utolsó napján a legvékonyabb a választóvonal az élők és a holtak világa között. Az eltávozott lelkek ilyenkor útra kelnek, s addig barangolnak, amíg meg nem találják egykori lakhelyüket, és ezen az éjszakán megpróbálnak visszatérni a világba. A kelták pedig a fenti módon védekeztek a biztonságukat veszélyeztető esemény ellen.

A legtöbb országban ismerik (vagy félreismerik) a halloween ünnepét, s eszerint éjjel rémisztő jelmezekbe bújnak, kísértettörténeteket mesélnek, mulatnak és természetesen töklámpásokat faragnak. Napjainkra már itthon (Magyarországon és Kárpátalján) is egyre inkább jellemző lett a mindenszenteket megelőző nap bulizós, játékos hangulata. Főleg a gyermekek kapnak előszeretettel az alkalmon, hogy boszorkányos és ijesztő ruhákat öltsenek, kivájt tökökből lámpásokat készítsenek. S csodálkoznak a szülők, hogy a gyermekek egy ilyen halloween buliról vagy kísértetnapról hazakerülve nem mernek elaludni, kiabálnak álmukban, éjjel bepisilnek, nappal pedig agresszíven verekszenek. Ezért nagy a szülői felelősség e téren is.

Ragaszkodjunk inkább saját népünk szokásaihoz! A magyar hagyományok szerint két ünnepet különböztetünk meg ebben az időszakban: mindenszentek napját és a halottak napját. Mindenszentek napja november elsejére esik, és ezen a napon ma is szokás az előzően rendbeszedett sírokon a gyertyák gyújtása, amikor is szeretteinkre emlékezünk. E családi eseményen az emlékezés és a lélek halhatatlanságába vetett hit a legfontosabb. Az angol hóbortdivatot pedig ne keverjük a hazánkban megszokott és elfogadott gyertyagyújtással!

Gál Adél

Kárpátalja.ma