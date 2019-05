Hogyan előzhetjük meg az érszűkületet?

Hangsúly a megelőzésen

Az érszűkületben szenvedő betegek 30 százaléka – felismerés, megfelelő kezelés, életmódváltás és odafigyelés nélkül – 5 éven belül meghalhat valamilyen szív-érrendszeri betegség következtében. Emiatt is fontos a megelőzés és a rendszeres szűrővizsgálat, mivel így már tünetmentes állapotban is észlelhető a probléma, a megfelelő életmód és kezelés pedig segít a végtag-amputáció, szívinfarktus vagy stroke megelőzésében.

Járjunk szűrésekre!

A perifériás érbetegség korai fázisában gyakran tünetmentes marad, így sokan csak akkor fordulnak orvoshoz, mikor már állapotuk előrehaladottabb. Az érintettek szív- és érrendszeri kockázata (például a szívinfarktus, a stroke, egyéb keringési betegségek miatti elhalálozás) rendkívül magas – jóllehet a rendszeres időközönként elvégzett szűrés, állapot ellenőrzés segíthet abban, milyen lépésekre van szükség a beteg szempontjából.

Már a séta is segíthet

Lépésekre nem csak átvitt, hanem gyakorlati értelemben is szükség van. A már említett időben történő felismerés és kezelés mellett, a rendszeres mozgás is sokat segít, sokszor már egy kiadós séta is elegendő lehet.

Az alsó végtagi amputációk közel felét cukorbetegeken végzik, ezért az idei évben külön figyelem irányul rájuk. A cukorbetegek száma világszerte növekszik, ezzel párhuzamosan a betegséggel összefüggő láb problémák száma is nő. Az életmódváltás, a lábak rendszeres ellenőrzése és a diabétesz megfelelő terápiája csökkenti az alsó végtagi amputáció kockázatát.

Az alábbi, 10 pontból álló lista segíthet a diabéteszes lábbetegséggel élőknek: